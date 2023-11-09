Омичи выплатил долг по алиментам больше 2 млн, чтобы выехать за границу

После омич устроился на официальную работу на руководящую должность и часть алиментов выплатил. Когда же мужчине понадобилось выехать в командировку за рубеж, то оказалось, что выезд закрыт из-за долга. В итоге омич выплатил больше 2,1 млн рублей и исполнительный сбор — 193 тысячи.