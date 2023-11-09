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Омичи выплатил долг по алиментам больше 2 млн, чтобы выехать за границу

9 ноября 2023, 04:03
Фото: 1MI
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Мужчина должен был выплачивать 25% от своего заработка бывшей супруге на содержание ребенка, однако делал это нерегулярно. Когда дочери исполнилось 18 лет, то сумма долга превысила 2,7 млн.

В Омске судебные приставы взыскали с местного жителя больше 2,7 млн рублей долга по алиментам в пользу дочери, достигшей совершеннолетия.

Мужчина должен был выплачивать 25% от своего заработка бывшей супруге на содержание ребенка, однако делал это нерегулярно. Когда дочери исполнилось 18 лет, то сумма долга превысила 2,7 млн. Мужчину по суду привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ.

После омич устроился на официальную работу на руководящую должность и часть алиментов выплатил. Когда же мужчине понадобилось выехать в командировку за рубеж, то оказалось, что выезд закрыт из-за долга. В итоге омич выплатил больше 2,1 млн рублей и исполнительный сбор — 193 тысячи.

«В соответствии с действующим законодательством выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия. Однако финансовые обязательства перед ребенком считаются выполненными только в том случае, если у родителя отсутствует задолженность по алиментам», — отметили в службе судебных приставов.
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#Общество#Омск#Судебные приставы#Алименты#Долг#Запрет на выезд#Административная ответственность#Евгений Игишев
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