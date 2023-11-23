Позорно проиграл. Омич обратился в суд, чтобы не платить алименты малолетнему ребенку

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Омском областном суде состоялось заседание по поводу взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Омич отказывался помогать семье, которая проживает в Казахстане.
Изначально дело о выплатах рассматривал Кокшетауский городский суд в соседней стране. Заседание проходило весной этого года. Заявительнице пришлось обратиться в Омский областной суд, так как должник находился в этом регионе. Выяснилось, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Омской области.
Судейская коллегия местного областного суда удовлетворило ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда. Однако плательщик решил обжаловать это определение и обратился в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенном в Новосибирске.
Однако изменять судебный акт не стали. Частная жалоба осталась без удовлетворения. Теперь мужчина обязан помогать ребенку и его матери, находящихся в соседней стране.