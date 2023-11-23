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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

иллюстрация

Позорно проиграл. Омич обратился в суд, чтобы не платить алименты малолетнему ребенку

23 ноября 2023, 08:23
Фото: Город55
иллюстрация

Омич обратился в суд, чтобы не платить алименты малолетнему ребенку

Мужчина до последнего судился с матерью его ребенка, чтобы не отправлять им деньги.

В Омском областном суде состоялось заседание по поводу взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Омич отказывался помогать семье, которая проживает в Казахстане.

Изначально дело о выплатах рассматривал Кокшетауский городский суд в соседней стране. Заседание проходило весной этого года. Заявительнице пришлось обратиться в Омский областной суд, так как должник находился в этом регионе. Выяснилось, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Омской области.

Судейская коллегия местного областного суда удовлетворило ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда. Однако плательщик решил обжаловать это определение и обратился в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенном в Новосибирске.

Однако изменять судебный акт не стали. Частная жалоба осталась без удовлетворения. Теперь мужчина обязан помогать ребенку и его матери, находящихся в соседней стране.

Омич выплатил долг по алиментам больше 2 млн, чтобы выехать за границу
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#Омск#Омская область#Суд#Алименты#Новости#Омский областной суд#Алина Ясинская
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