Позорно проиграл. Омич обратился в суд, чтобы не платить алименты малолетнему ребенку

Изначально дело о выплатах рассматривал Кокшетауский городский суд в соседней стране. Заседание проходило весной этого года. Заявительнице пришлось обратиться в Омский областной суд, так как должник находился в этом регионе. Выяснилось, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Омской области.