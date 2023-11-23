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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Рособрнадзоре бывшему доценту ОмГУ посоветовали подать на вуз в суд

Один выход. Рособрнадзор порекомендовал бывшему доценту ОмГУ подать в суд на вуз

23 ноября 2023, 13:44
Фото: Город55

В Рособрнадзоре бывшему доценту ОмГУ посоветовали подать на вуз в суд

Оказалось, что в университете продолжают использовать рабочие программы преподавателя без ее согласия.

За советом в Рособрнадзор обратилась Ольга Авдеева — бывший доцент кафедры мировой экономики и кандидат экономических наук. Она рассказала, что после увольнения учебное заведение продолжает использовать ее научные материалы. Более того, работы подписываются чужим именем. В Рособрнадзоре порекомендовали решать ситуацию через суд.

«Четыре мои рабочие программы дисциплин оказались размещены в ОмГУ в разделе „Опубликованные РП“ от лица другого сотрудника ОмГУ. По сути, это является фактом подлога моих РПД, поскольку до сентября 2022 года ответственной за разработку данных РПД являлась я», — цитирует содержание письма Авдеевой университету NGS.55.

Ольга Авдеева окончила омский госуниверситет в 2003 году. Через 4 года, в 2007, получила кандидатскую степень и начала работать в вузе. Однако с приходом нового ректора, по ее словам, положение дел стало ухудшаться. Началось с того, что Авдеевой не выплатили стимулирующие на прошедший учебный год, а закончилось поиском сотрудника на ее должность. После этого кандидату наук пришлось уволиться.

«Лично у меня сложилось впечатление, что ректора Замятина слишком интересует отчетность перед Министерством, на основе которой выплачивают премии ректорам. Непрофессионально и неправильно, на мой взгляд, создавать условия для увольнения или увольнять опытных профессоров с доцентами, а затем массово нанимать старших преподавателей на 0,3–0,4 ставки только потому, что на этом можно сэкономить плюс получить более приличную отчетность перед Министерством», — рассказала Ольга Авдеева NGS55.RU.

Недавно Город55 писал о том, что Ректор ОмГУ получил представление от омской прокуратуры из-за нарушения закона. Произошло это из-за того, что вуз не ответил на официальный запрос о кадровом составе университета, количестве уволенных и принятых на работу человек, а также свободных вакансий, что противоречит нормам законодательства.

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#Омск#Университет#Новости#Ректор#ОмГУ#Корпус омгу#Университеты#Анастасия Баянова
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