Один выход. Рособрнадзор порекомендовал бывшему доценту ОмГУ подать в суд на вуз

Ольга Авдеева окончила омский госуниверситет в 2003 году. Через 4 года, в 2007, получила кандидатскую степень и начала работать в вузе. Однако с приходом нового ректора, по ее словам, положение дел стало ухудшаться. Началось с того, что Авдеевой не выплатили стимулирующие на прошедший учебный год, а закончилось поиском сотрудника на ее должность. После этого кандидату наук пришлось уволиться.