После волны увольнений на истфаке ОмГУ с поста декана факультета ушел Павел Зайцев

Напомним, что с апреля этого года с исторического факультета ОмГУ поочередно уволились восемь преподавателей. Связано это, в первую очередь, с системой оптимизации, введенной новым ректором. В рамках «обновления» кафедры начали присоединять друг к другу, также объединили и некоторые факультеты. Сотрудники истфака выступали против подобного укрупнения, но все их возражения оставались проигнорированными.