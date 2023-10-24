После волны увольнений на истфаке ОмГУ с поста декана факультета ушел Павел Зайцев

Posted 24 октября, 13:16
Published 24 октября, 13:16
Modified 24 октября, 15:59
Updated 24 октября, 15:59
Решение покинуть пост декана Павел Зайцев озвучил на заседании ученого совета факультета истории, теологии и международных отношений.
Он сообщил, что проработает в ВУЗе до 3 ноября, после чего, с 7 ноября, приступит к работе в Уральском федеральном университете.
Напомним, что с апреля этого года с исторического факультета ОмГУ поочередно уволились восемь преподавателей. Связано это, в первую очередь, с системой оптимизации, введенной новым ректором. В рамках «обновления» кафедры начали присоединять друг к другу, также объединили и некоторые факультеты. Сотрудники истфака выступали против подобного укрупнения, но все их возражения оставались проигнорированными.