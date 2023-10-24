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Posted 24 октября, 13:16

Published 24 октября, 13:16

Modified 24 октября, 15:59

Updated 24 октября, 15:59

После массовых увольнений декан истфака ОмГУ оставляет пост

После волны увольнений на истфаке ОмГУ с поста декана факультета ушел Павел Зайцев

24 октября 2023, 13:16
Фото: Город55

После массовых увольнений декан истфака ОмГУ оставляет пост

Информация об этом появилась в сообществе «Защитим истфак ОмГУ» ВКонтакте.

Решение покинуть пост декана Павел Зайцев озвучил на заседании ученого совета факультета истории, теологии и международных отношений.

Он сообщил, что проработает в ВУЗе до 3 ноября, после чего, с 7 ноября, приступит к работе в Уральском федеральном университете.

Напомним, что с апреля этого года с исторического факультета ОмГУ поочередно уволились восемь преподавателей. Связано это, в первую очередь, с системой оптимизации, введенной новым ректором. В рамках «обновления» кафедры начали присоединять друг к другу, также объединили и некоторые факультеты. Сотрудники истфака выступали против подобного укрупнения, но все их возражения оставались проигнорированными.

Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
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#Омск#Омская область#Университет#Новости#Достоевский#ОмГУ#Корпус омгу#Университеты#Анастасия Баянова#Исторический факультет
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