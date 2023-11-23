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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

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900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей

23 ноября 2023, 03:58
Фото: Город55
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Для воспитанников из омских детских домов закупят новогодние подарки на 19,6 млн

Всего планируют приобрести 43,7 тысячи коробок с подарками. На каждой разместят поздравление от губернатора.

На детские новогодние подарки Омская область планирует потратить 19 млн 665 тысяч рублей. Соответствующую заявку разместили накануне, 22 ноября, на сайте государственных закупок. Предложения от поставщиков принимают до 30 ноября.

Всего необходимо будет собрать 43,7 тысячи подарков. На коробке разместят праздничное поздравление от губернатора. Вес каждого подарка без учета упаковки должен составлять не менее 900 граммов.

В коробку с подарком положат белый шоколад, печенье, карамель, батончики — всего 52 позиции.

Поставить подарки необходимо будет с 21 по 25 декабря в районные администрации, детские дома и школы-интернаты, центры социального обслуживания.

Ранее Город55 рассказывал, что Омск начали украшать к новогодним праздникам. С наступлением зимней погоды на основных пешеходных улицах города начали устанавливать яркие светодиодные конструкции.

Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году
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#Общество#Омская область#Губернатор#Украшение#Печенье#Подарки#Евгений Игишев
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