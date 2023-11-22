Омский городской Совет внес седьмую серию изменений в бюджет-2023

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 08:00
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета шла речь в том числе о бюджете на текущий год. Администрация уже в седьмой раз предложила серию поправок, предполагающих увеличение как доходов, так и расходов муниципалитета. Это стало возможным благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям на 629 млн рублей — субсидиям из вышестоящих бюджетов, которые можно потратить только на определенные цели.
Предварительно законопроект прошел обсуждение в профильном комитете городского Совета и получил там рекомендацию к принятию. На пленарном заседании депутаты практически единогласно его одобрили.
— У нас уже седьмой раз со знаком «плюс», — констатировал после заседания председатель городского Совета Владимир Корбут. — Более 600 млн рублей пойдут на социальную сферу (в основном на образование), на содержание автомобильных дорог и другие значимые для омичей вещи. Доходная часть бюджета города Омска впервые превысила 40 млрд рублей, а расходная — 41 млрд. Это говорит о том, что социально-экономическая обстановка в регионе позволяет планировать в будущем выполнение достаточно больших обязательств перед населением.
На образование планируется потратить 327 млн рублей из дополнительных 629, на содержание дорог — 49 млн. Еще 13 млн рублей пойдут на осуществление государственных полномочий по опеке несовершеннолетних, 8 млн — на работу с твердыми коммунальными отходами (в том числе ликвидацию свалок).
Стоит уточнить, что в общей сложности муниципальные расходы составляют теперь почти 42 млрд рублей. Существующий дефицит бюджета по-прежнему остается в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.