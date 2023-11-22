Омский городской Совет внес седьмую серию изменений в бюджет-2023

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета шла речь в том числе о бюджете на текущий год. Администрация уже в седьмой раз предложила серию поправок, предполагающих увеличение как доходов, так и расходов муниципалитета. Это стало возможным благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям на 629 млн рублей — субсидиям из вышестоящих бюджетов, которые можно потратить только на определенные цели.