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Виталий Хоценко подписал соглашение с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв»

Виталий Хоценко подписал соглашение с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв»

18 ноября 2023, 07:07
Фото: Правительство Омском области
Соглашение о сотрудничестве было подписано на выставке-форуме «Россия».

В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом и лучшими практиками в разных областях, а также налаживать взаимодействие в вопросах разработки и внедрения принципов клиентоцентричности на спортивных объектах.

«Подписали соглашение с группой компаний „Титан“ и Ассоциацией инвесторов в сфере физической культуры и спорта „Прорыв“. Сейчас „Прорыв“ проводит у нас в регионе крупнейшее исследование спроса на оказание спортивных услуг. Это поможет нам понимать потребность региона в этом направлении», — сообщил Виталий Хоценко.

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал, что концепт строительства спортивных объектов в регионе уже разработан.

«Мы планируем строительство спортивно-оздоровительного комплекса с двумя ледовыми площадками, плавательным бассейном, универсальными залами, фитнесом и спортивной базой общей площадью около 20 000 квадратных метров», — добавил он.

Кроме того, сотрудничество предполагает организацию конгрессов, семинаров и других мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в регионе.

«Это соглашение открывает перспективы для улучшения спортивной инфраструктуры в Омской области и по всей России. Мы стремимся не только улучшить качество спортивных услуг, но и сделать их более доступными», — отметил Президент Ассоциации инвесторов «Прорыв» Евгений Вайнер.
Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью
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