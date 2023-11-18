Виталий Хоценко подписал соглашение с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом и лучшими практиками в разных областях, а также налаживать взаимодействие в вопросах разработки и внедрения принципов клиентоцентричности на спортивных объектах.
«Подписали соглашение с группой компаний „Титан“ и Ассоциацией инвесторов в сфере физической культуры и спорта „Прорыв“. Сейчас „Прорыв“ проводит у нас в регионе крупнейшее исследование спроса на оказание спортивных услуг. Это поможет нам понимать потребность региона в этом направлении», — сообщил Виталий Хоценко.
Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал, что концепт строительства спортивных объектов в регионе уже разработан.
«Мы планируем строительство спортивно-оздоровительного комплекса с двумя ледовыми площадками, плавательным бассейном, универсальными залами, фитнесом и спортивной базой общей площадью около 20 000 квадратных метров», — добавил он.
Кроме того, сотрудничество предполагает организацию конгрессов, семинаров и других мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в регионе.
«Это соглашение открывает перспективы для улучшения спортивной инфраструктуры в Омской области и по всей России. Мы стремимся не только улучшить качество спортивных услуг, но и сделать их более доступными», — отметил Президент Ассоциации инвесторов «Прорыв» Евгений Вайнер.