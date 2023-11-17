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Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью

Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью

17 ноября 2023, 04:26
Фото: Правительство Омской области
На протяжении пяти лет собираются реализовать мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Накануне на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ, глава Омской области Виталий Хоценко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердили план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двумя регионов.

Рассчитан детально проработанный план на 2023–2028 годы. Омская и Иркутская области будут взаимодействовать сразу в нескольких направлениях — торгово-экономическом, научно-техническом, культурном, социальном и др.

«В области образования запланировано взаимодействие в рамках деятельности международного методического центра „Академия педагогического мастерства: навыки XXI века“ Института развития образования Омской области», — заявили в пресс-службе облправительства.

Совместные проекты Омская и Иркутская области реализуют в области спорта, цифрового развития и связи, здравоохранения, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Омской области и Иркутской области заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Произошло это летом — 15 июня 2023 года.

Отметим, что сегодня, 17 ноября, на ВДНХ стартует совместный день Омской и Иркутской области. Стенд Омской области на выставке называется «Омск — ты просто космос». Сама международная выставка-форум будет работать до 12 апреля 2024 года.

Наш регион подготовил масштабную программу — для гостей выступит симфонический оркестр, устроят баттл квартетов народных инструментов, покажут свадебный обряд старожилов Омской области, а также организуют спортивные активности от школы «Шторм» и самого сильного человека страны, омича Михаила Шивлякова.

Герб на кедровом орешке. Омский микроминиатюрист изобразил символ Иркутской области
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#Политика#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Выставка#Сотрудничество#Новости#Иркутская область#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Вднх
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