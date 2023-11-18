На выставке «Россия» обсудили успешные примеры омского женского бизнеса

Кроме того, в круглом столе поучаствовали почти 70 человек из разных регионов России и Донбасса и помощью видеосвязи. На мероприятии также было отмечено, что Омская область является одним из лидеров по числу социальных предпринимателей в России. Сейчас в реестре зарегистрировано 189 субъектов предпринимательства — это первое место в Сибири и 13-е по стране. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко отметила, что треть из этих организаций управляются именно женщинами.