На выставке «Россия» обсудили успешные примеры омского женского бизнеса

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:02
В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в день Омской области состоялся круглый стол «Женское социальное предпринимательство». Участники обсудили национальную стратегию действий в интересах женщин Российской Федерации, направленную на повышение их деловой активности. Опыт региона по развитию социальных предприятий, большинство из которых создано женщинами, представила Руководитель Центра инноваций социальной сферы Омской области Ирина Сербина.
Кроме того, в круглом столе поучаствовали почти 70 человек из разных регионов России и Донбасса и помощью видеосвязи. На мероприятии также было отмечено, что Омская область является одним из лидеров по числу социальных предпринимателей в России. Сейчас в реестре зарегистрировано 189 субъектов предпринимательства — это первое место в Сибири и 13-е по стране. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко отметила, что треть из этих организаций управляются именно женщинами.
«Мир бизнеса имеет сегодня женское лицо. 40% официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей — это женщины. Большинство тех, кто занимается социально значимыми и креативными видами бизнеса, — женщины. Они справляются с ним легко, но за этим стоит большая работа, которую зачастую никто не видит. Работа над собой и с окружающими людьми — все это преображает, на мой взгляд, наш мир, делает его лучше. Без женщин в бизнесе он, наверное, выглядел бы более жестко, не так привлекательно», — считает Анна Негодуйко.
Министр рассказала участникам действующих в области мерах поддержки социального предпринимательства. Так, например, в регионе установлены минимальные ставки для упрощенного налогообложения для многих видов бизнеса, куда входит и деятельность в социальной сфере.
Также Анна Негодуйко рассказала об удачных проектах. Например, семейный бизнес в формате пекарни, многофункциональный центр развития детей «Вершина», который был получателем нескольких мер поддержки, и сейчас Центр могут посещать 200 детей.
Ирина Сербина рассказала о проекте «Школа социального предпринимательства на Донбассе». Он был поддержан Фондом президентских грантов. По ее словам, количество партнеров в этом проекте поражает.
«Главная идея при его задумке была такая, что это будет бизнес для людей. Поначалу мы боялись, что местным жителям не до учебы из-за обстрелов. На первых порах нужно было подключать энтузиастов и оказывать им всемерную поддержку. Наши предприниматели делились методиками, собирали оборудование и технику, необходимые для стартапов. В итоге обучение у нас прошли 24 человека, которые запустили 21социальный проект», — рассказала Ирина Сербина.
Отмечается, что участники «Школы социального предпринимательства на Донбассе» стажировались на лучших социальных предприятиях Омска, всего прошло более 20 образовательных мероприятий.
«Сейчас, когда проект завершается, я могу четко сказать: если бы мы в период его реализации не подключили наставников в лице омских социальных предпринимателей, наши выпускники вряд ли реализовали задуманное. Нужно было не только их обучать, но и показывать, как действуют социальные проекты на практике. — подытожила Ирина Сербина.