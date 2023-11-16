Экс-директор агрегатного завода стал совладельцем охотхозяйства

Напомним: о Сергее Малиновском мы в последний раз писали в августе текущего года, когда этот бизнесмен передал свои 24,5% уставного капитала ООО «Центр сделок с недвижимостью» самому обществу. Кстати, 25,22% УК этой фирмы по-прежнему владеет Игорь Попов, вице-президент по социальной политике ОАО «Высокие технологии» и депутат Законодательного собрания Омской области.