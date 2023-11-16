Экс-директор агрегатного завода стал совладельцем охотхозяйства

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В селе Карбыза, расположенном в Муромцевском районе Омской области, вчера, 15 ноября, было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Карбызинское». Его специализация — «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях», в уставном капитале 10 тысяч рублей.
Учредителями компании в равных долях являются два омских бизнесмена — Сергей Малиновский и Олег Вершинин. Первый из них известен как бывший гендиректор ЗАО «Омскагрегат», управлявшего агрегатным заводом, и бывший владелец половины уставного капитала этого общества. Олег Вершинин занимает пост директора ООО «Оптима Плюс», которое перерабатывает и консервирует мясо в Татарске.
Главой «Карбызинского» стал Владимир Дороненко, до этого не связанный с какими-либо бизнес-активами.
Напомним: о Сергее Малиновском мы в последний раз писали в августе текущего года, когда этот бизнесмен передал свои 24,5% уставного капитала ООО «Центр сделок с недвижимостью» самому обществу. Кстати, 25,22% УК этой фирмы по-прежнему владеет Игорь Попов, вице-президент по социальной политике ОАО «Высокие технологии» и депутат Законодательного собрания Омской области.