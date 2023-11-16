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Экс-директор агрегатного завода стал совладельцем охотхозяйства

Экс-директор агрегатного завода стал совладельцем охотхозяйства

16 ноября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Сергей Малиновский учредил фирму совместно с Олегом Вершининым.

В селе Карбыза, расположенном в Муромцевском районе Омской области, вчера, 15 ноября, было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Карбызинское». Его специализация — «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях», в уставном капитале 10 тысяч рублей.

Учредителями компании в равных долях являются два омских бизнесмена — Сергей Малиновский и Олег Вершинин. Первый из них известен как бывший гендиректор ЗАО «Омскагрегат», управлявшего агрегатным заводом, и бывший владелец половины уставного капитала этого общества. Олег Вершинин занимает пост директора ООО «Оптима Плюс», которое перерабатывает и консервирует мясо в Татарске.

Главой «Карбызинского» стал Владимир Дороненко, до этого не связанный с какими-либо бизнес-активами.

Напомним: о Сергее Малиновском мы в последний раз писали в августе текущего года, когда этот бизнесмен передал свои 24,5% уставного капитала ООО «Центр сделок с недвижимостью» самому обществу. Кстати, 25,22% УК этой фирмы по-прежнему владеет Игорь Попов, вице-президент по социальной политике ОАО «Высокие технологии» и депутат Законодательного собрания Омской области.

Экс-директор агрегатного завода отказался от доли в «Центре сделок с недвижимостью»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Сергей Малиновский
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