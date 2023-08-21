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иллюстрация

Экс-директор агрегатного завода отказался от доли в «Центре сделок с недвижимостью»

21 августа 2023, 07:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Часть уставного капитала переписали на саму фирму.

В обществе с ограниченной ответственностью «Центр сделок с недвижимостью» изменилась структура собственности. 24,5% уставного капитала фирмы, принадлежавшие Сергею Малиновскому, 18 августа перешли к самому «Центру». Остальными долями по-прежнему владеют Ольга Середенкова (25,89%), Игорь Попов (25,22%) и Илона Павинская (24,39%).

Компания зарегистрирована в Чернолучье, ее официальная специализация — «деятельность в области права». Сергей Малиновский в прошлом был гендиректором ЗАО «Омскагрегат», управлявшего агрегатным заводом, и владел половиной уставного капитала этого общества. Ему принадлежали доли в ООО «Технопарк-Омск» и «Ремекси», он был в числе учредителей «Федерации силового экстрима России».

Отметим, что компаньон Малиновского Игорь Попов тоже связан с агрегатным заводом: он занимает пост вице-президента по социальной политике ОАО «Высокие технологии», а с 2016 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Попову принадлежат 2% ООО «Торговый комплекс „Океан“», основными собственниками которого являются все те же Ольга Середенкова и Илона Павинская (37% и 24% соответственно), а также олигарх Сергей Морев (еще 37%).

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#Изменение доли#Центр сделок с недвижимостью#Бизнес#Новости#Игорь Попов#Сергей Морев#Николай Эйхвальд
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