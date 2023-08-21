Экс-директор агрегатного завода отказался от доли в «Центре сделок с недвижимостью»

Отметим, что компаньон Малиновского Игорь Попов тоже связан с агрегатным заводом: он занимает пост вице-президента по социальной политике ОАО «Высокие технологии», а с 2016 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Попову принадлежат 2% ООО «Торговый комплекс „Океан“», основными собственниками которого являются все те же Ольга Середенкова и Илона Павинская (37% и 24% соответственно), а также олигарх Сергей Морев (еще 37%).