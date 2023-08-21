Экс-директор агрегатного завода отказался от доли в «Центре сделок с недвижимостью»

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В обществе с ограниченной ответственностью «Центр сделок с недвижимостью» изменилась структура собственности. 24,5% уставного капитала фирмы, принадлежавшие Сергею Малиновскому, 18 августа перешли к самому «Центру». Остальными долями по-прежнему владеют Ольга Середенкова (25,89%), Игорь Попов (25,22%) и Илона Павинская (24,39%).
Компания зарегистрирована в Чернолучье, ее официальная специализация — «деятельность в области права». Сергей Малиновский в прошлом был гендиректором ЗАО «Омскагрегат», управлявшего агрегатным заводом, и владел половиной уставного капитала этого общества. Ему принадлежали доли в ООО «Технопарк-Омск» и «Ремекси», он был в числе учредителей «Федерации силового экстрима России».
Отметим, что компаньон Малиновского Игорь Попов тоже связан с агрегатным заводом: он занимает пост вице-президента по социальной политике ОАО «Высокие технологии», а с 2016 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Попову принадлежат 2% ООО «Торговый комплекс „Океан“», основными собственниками которого являются все те же Ольга Середенкова и Илона Павинская (37% и 24% соответственно), а также олигарх Сергей Морев (еще 37%).