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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:20

иллюстрация

Рука в крови и угроза семье. Омич получил два года «строгача» за удар полицейского

15 ноября 2023, 08:17
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области вынесли приговор рецидивисту, который ударил полицейского

Полицейские приехали на вызов, так как возникли опасения, что мужчина может применять насилие в отношении семьи.

В Большереченском районном суде состоялось заседание по уголовному делу 39-летнего сельчанина. Р. Щейникова обвинили в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Эта история произошла в конце февраля этого года. В один из вечером старший участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Большереченскому району приехал к дому героя уголовного дела в рабочем поселке Большеречье. Он был в обмундировании, на служебном автомобиле.

В правоохранительные органы позвонила женщина и рассказала, что ее сестре нужна помощь. Сельчанка сообщила, что сожитель сестры угрожает ей убийством. На звонки при этом та не отвечала, а в доме находился ребенок.

Полицейские постучали в дом, глава семейства открыл двери и сотрудники увидели у него окровавленную руку. Тогда участковый предложить впустить его, чтобы убедиться в безопасности женщины и ее ребенка.

«Подсудимый отказался впускать сотрудников полиции, предложил заходить через форточку, пытался блокировать двери, а затем ударил участкового уполномоченного в область груди, схватил его за руку и начал выворачивать на излом», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Подсудимый не признал вину, заявив, что не понимал, кто перед ним стоит. Он пояснил, что гости не представились ему, не предъявили удостоверений, а их форму мужчина якобы не узнал.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Из зала суда сельчанина сразу взяли под стражу. Пока что приговор не вступил в законную силу. К слову, Щейников уже был судим по статьям 127 «Незаконное лишение свободы» и 162 «Разбой».

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Насилие#Полицейский#Срок#Алина Ясинская
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