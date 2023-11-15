Рука в крови и угроза семье. Омич получил два года «строгача» за удар полицейского

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Из зала суда сельчанина сразу взяли под стражу. Пока что приговор не вступил в законную силу. К слову, Щейников уже был судим по статьям 127 «Незаконное лишение свободы» и 162 «Разбой».