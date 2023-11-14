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Разыскивает полиция. Омичка решила устроить шоппинг на деньги с чужой карты

14 ноября 2023, 08:36

Омичка нашла чужую карту и решила устроить шоппинг

Нарушительницу ищут сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску.

С заявлением в краже средств в полицию обратилась 45-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что, вероятнее всего, утеряла банковскую карту рядом с домом, а позже зашла в банковское приложение и увидела, что со счета списано почти 10 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что картой воспользовалась неизвестная женщина. Она сделала 22 покупки в различных магазинах на территории Центрального округа, действия нарушительницы попали на камеры видеонаблюдения.

«Если вы узнали данную гражданку или располагаете информацией о её местонахожденииц, сообщите в полицию по телефонам: 79-36-02, 8-913-155-08-92 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Начало бизнеса. Омич украл из магазина больше десятка кружек и продавал их прохожим
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