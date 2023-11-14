Разыскивает полиция. Омичка решила устроить шоппинг на деньги с чужой карты

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
С заявлением в краже средств в полицию обратилась 45-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что, вероятнее всего, утеряла банковскую карту рядом с домом, а позже зашла в банковское приложение и увидела, что со счета списано почти 10 000 рублей.
Сотрудники полиции установили, что картой воспользовалась неизвестная женщина. Она сделала 22 покупки в различных магазинах на территории Центрального округа, действия нарушительницы попали на камеры видеонаблюдения.
«Если вы узнали данную гражданку или располагаете информацией о её местонахожденииц, сообщите в полицию по телефонам: 79-36-02, 8-913-155-08-92 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.