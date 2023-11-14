Разыскивает полиция. Омичка решила устроить шоппинг на деньги с чужой карты

С заявлением в краже средств в полицию обратилась 45-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что, вероятнее всего, утеряла банковскую карту рядом с домом, а позже зашла в банковское приложение и увидела, что со счета списано почти 10 000 рублей.