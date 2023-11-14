Виталий Ольшанский увеличил уставный капитал своего «Барса-Восток» в тысячу раз

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер») произошли серьезные изменения. Уставный капитал фирмы увеличился ровно в тысячу раз — с 10 тысяч до 10 млн рублей.
Единственным учредителем «Барса-Восток» является Виталий Ольшанский, пост директора с 2020 года занимает Александр Пелах. Компания специализируется на легковой продаже автомобилей в специализированных магазинах и является официальным лидером Hyundai, однако, судя по недавним новостям о регистрации нового интернет-домена, готовится заняться продажами отечественной «Лады».
Отметим: чистая прибыль «Барса-Восток» за 2022 год составила 45 млн рублей. Это существенно меньше, чем в 2021 году (64 млн), но больше, чем в предыдущие годы. Стоимость активов компании превышает 180 млн рублей.