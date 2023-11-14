Виталий Ольшанский увеличил уставный капитал своего «Барса-Восток» в тысячу раз

В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер») произошли серьезные изменения. Уставный капитал фирмы увеличился ровно в тысячу раз — с 10 тысяч до 10 млн рублей.