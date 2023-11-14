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Омский дилер Hyundai нарастил свою капитализацию

Виталий Ольшанский увеличил уставный капитал своего «Барса-Восток» в тысячу раз

14 ноября 2023, 06:14
Фото: 1MI

Омский дилер Hyundai нарастил свою капитализацию

Судя по всему, компания готовится начать продавать отечественную «Ладу».

В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер») произошли серьезные изменения. Уставный капитал фирмы увеличился ровно в тысячу раз — с 10 тысяч до 10 млн рублей.

Единственным учредителем «Барса-Восток» является Виталий Ольшанский, пост директора с 2020 года занимает Александр Пелах. Компания специализируется на легковой продаже автомобилей в специализированных магазинах и является официальным лидером Hyundai, однако, судя по недавним новостям о регистрации нового интернет-домена, готовится заняться продажами отечественной «Лады».

Отметим: чистая прибыль «Барса-Восток» за 2022 год составила 45 млн рублей. Это существенно меньше, чем в 2021 году (64 млн), но больше, чем в предыдущие годы. Стоимость активов компании превышает 180 млн рублей.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Ольшанский#Увеличение уставного капитала#Барс-Восток
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