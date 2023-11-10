Виталий Ольшанский готовится продавать отечественные автомобили

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Общество с ограниченной ответственностью «Барс-Восток» зарегистрировало новый интернет-домен — lada-bars.ru. Сайт по этому электронному адресу еще не заработал, но название подталкивает к определенным выводам. «Барс-Восток», единственным учредителем которого является Виталий Ольшанский, начинал в свое время как официальный лидер Hyundai, но иностранные санкции существенно повлияли на авторынок. По-видимому, компания готовится продавать отечественные автомобили «Лада».
В мае текущего года Город55 писал о том, что продажи новых автомобилей в Омске упали по сравнению с прошлым годом на 60%, то есть в 2 с половиной раза. Омичи все чаще покупают подержанные иномарки из Казахстана или делают выбор в пользу отечественных моделей. Бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям.