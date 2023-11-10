Виталий Ольшанский готовится продавать отечественные автомобили

В мае текущего года Город55 писал о том, что продажи новых автомобилей в Омске упали по сравнению с прошлым годом на 60%, то есть в 2 с половиной раза. Омичи все чаще покупают подержанные иномарки из Казахстана или делают выбор в пользу отечественных моделей. Бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям.