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В автосалонах Ольшанского-младшего может появиться «Лада»

Виталий Ольшанский готовится продавать отечественные автомобили

10 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI

В автосалонах Ольшанского-младшего может появиться «Лада»

Такой вывод можно сделать из регистрации одной из фирм бизнесмена нового интернет-домена.

Общество с ограниченной ответственностью «Барс-Восток» зарегистрировало новый интернет-домен — lada-bars.ru. Сайт по этому электронному адресу еще не заработал, но название подталкивает к определенным выводам. «Барс-Восток», единственным учредителем которого является Виталий Ольшанский, начинал в свое время как официальный лидер Hyundai, но иностранные санкции существенно повлияли на авторынок. По-видимому, компания готовится продавать отечественные автомобили «Лада».

В мае текущего года Город55 писал о том, что продажи новых автомобилей в Омске упали по сравнению с прошлым годом на 60%, то есть в 2 с половиной раза. Омичи все чаще покупают подержанные иномарки из Казахстана или делают выбор в пользу отечественных моделей. Бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Ольшанский#Торговля автомобилями#Интернет-домены
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