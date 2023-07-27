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Омский бизнесмен Виталий Ольшанский создал сразу 4 новых фирмы

27 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI
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Все эти юрлица будут заниматься розничными продажами автомобилей.

Вчера, 26 июля, в ЕГРЮЛ появились сразу 4 фирмы со словом «Барс» в названии. Во всех этих случаях единственным владельцем уставного капитала (по 10 тысяч рублей на фирму) является омский бизнесмен Виталий Ольшанский, специализация одна и та же — «торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах».

«Барс 55», «Барс-Эксперт 55» и «Барс Трейд» зарегистрированы в Омске, «Барс 72» — в Тюмени. «Барс 55» и «Барс Трейд» к тому же прописаны в одном доме на Волгоградской, и директор там один и тот же — Сергей Скопцов. Компанией «Барс-Эксперт 55» руководит Александр Гладун, по совместительству управляющий ООО «Барс Запад», «Барс Азия» и «Барс-Автоэксперт», а тюменской фирмой — Александр Ястребов, управляющий ООО «Барс» и «Барс Север» (эти компании прописаны в том же городе).

Напомним: Виталий Ольшанский принадлежит ко второму поколению известной в Омске семьи. Его отец Михаил Ольшанский владеет и управляет крупной строительной компанией «Сибирский железобетон», а Ольшанский-сын занимается розничной торговлей автомобилями. Ему же принадлежит доля компании «Капитал-Строй», владельца омских «теплых остановок».

Недвижимость вместо права: одна из фирм Ольшанского-сына сменила вид деятельности
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#Новые фирмы#Бизнес#Новости#Виталий Ольшанский#Николай Эйхвальд
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