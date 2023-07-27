Омский бизнесмен Виталий Ольшанский создал сразу 4 новых фирмы

«Барс 55», «Барс-Эксперт 55» и «Барс Трейд» зарегистрированы в Омске, «Барс 72» — в Тюмени. «Барс 55» и «Барс Трейд» к тому же прописаны в одном доме на Волгоградской, и директор там один и тот же — Сергей Скопцов. Компанией «Барс-Эксперт 55» руководит Александр Гладун, по совместительству управляющий ООО «Барс Запад», «Барс Азия» и «Барс-Автоэксперт», а тюменской фирмой — Александр Ястребов, управляющий ООО «Барс» и «Барс Север» (эти компании прописаны в том же городе).