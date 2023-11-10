АО «Омскэлектро» провело цифровизацию подстанций в Омске

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Цифровизацию электрокомплекса в Омске проводит «Омскэлектро», с каждым годом «умных» сетей в городе становится больше, первая их них была создана в 2018 году. Реализовать функции автоматизации подстанций позволило организованная на базе оборудования ООО НПО «МИР» система интеллектуального учета электрической энергии бытовых потребителей от воздушных линий электропередачи.
На пяти трансформаторных подстанциях центральной части города АО «Омскэлектро» завершило еще один крупный проект автоматизации. Важно, что от этих объектов осуществляется электроснабжение многоквартирных жилых домов, клиники, медицинских центров, прокуратуры Омска, канализационно-насосных станций, Свято-Никольский Казачьего собора.
При создании цифровых подстанций использовалось современное оборудование российского производства, также в ходе работы были установлены современные вакуумные выключатели, трансформаторы тока и напряжения, смонтирована система автоматического учета и контроля электроэнергии. Более того, были внедрены передовые технологические решения, которые позволяют наблюдать и дистанционно контролировать электрооборудование подстанций в режиме реального времени.
Также при создании подстанций установили интеллектуальные высоковольтные коммутационные аппараты производства «Таврида-электрик», многофункциональные приборы измерений и учета производства НПО «МИР», современную микропроцессорную релейную защиту и систему телемеханики. К центру диспетчерского управления была смонтирована линия ВОЛС для обеспечения цифровой связи от цифровых подстанций.
Раньше авария провоцировала отключение всех подстанций питания, что оставляло без напряжения множество подстанций и тысячи потребителей. Сейчас же, после внедрения оборудования по стандартам «цифровой подстанции», происходит выборочное отключение поврежденного участка, а все остальные продолжают получать электроэнергию.
В этот момент в диспетчерском центре в режиме реального времени отображается место повреждения, сразу же на место направляется оперативно-выездная бригада для локализации аварийной ситуации.
Цифровая подстанция уже подтвердила свою эффективность повышением надежности схемы и снижением технологических потерь. В компании отметили, что подстанция обеспечивает энергоснабжением по самым высоким стандартам надежности в соответствии с потребностями потребителей в мощности, а также существенно снижает затраты на обслуживание и ремонт оборудования.
«Внедрение данного проекта, позволило изменить схему электроснабжения Центральной части города, повысило оперативность ликвидации повреждения и тем самым увеличило надежность электроснабжения потребителей. В следующем году работа будет продолжена. По формату „Цифровая подстанция“ планируется реконструировать существующую РП-210 в районе Соборной площади», — рассказал генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.