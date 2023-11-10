АО «Омскэлектро» провело цифровизацию подстанций в Омске

При создании цифровых подстанций использовалось современное оборудование российского производства, также в ходе работы были установлены современные вакуумные выключатели, трансформаторы тока и напряжения, смонтирована система автоматического учета и контроля электроэнергии. Более того, были внедрены передовые технологические решения, которые позволяют наблюдать и дистанционно контролировать электрооборудование подстанций в режиме реального времени.