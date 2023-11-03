«Омскэлектро» подвело итоги года

Следует отметить, что в начале 2022 года, в период начала специальной военной операции в отношении Российской Федерации были введены санкции, которые привели к росту цен на товары, приостановки поставок, ухудшения логистики и, как следствие, к их дефициту, что конечно же не могло не отразится и на работе общества. С целью решения данной проблемы Правительством РФ были изданы ряд нормативных актов, которые позволили перенести выполнение мероприятия инвестиционной программы 2022 г. на 2023 г.