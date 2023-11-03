«Омскэлектро» подвело итоги года

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— Дорогие друзья, уважаемые партнеры, календарный год движется к своему завершению и самое время начинать подводить итоги этого насыщенного периода, отмеченного серьезной работой по модернизации предприятия, реализации масштабной инвестиционной и ремонтной программ.
Мы ценим участие и активную помощь, которую нам оказывают в этой работе власти Омской области и города Омска, в лице Мэра города Омска — Сергея Николаевича Шелеста.
Поскольку один из приоритетов компании «Омскэлектро» прозрачность и открытость, хотелось бы внести ряд существенных уточнений в материалы, опубликованные на днях пресс-службой Прокуратуры Омской области.
Один из выводов, которые сделали сотрудники этого ведомства гласит, что компания «Омскэлектро» находится в предбанкротном состоянии. Это не так:
АО «Омскэлектро» является на сегодняшний день одним из немногих «муниципальных предприятий» города Омска, которое показывает серьезную прибыль, более 200 млн рублей.
А рост кредиторской задолженности и заемных средств обусловлен неправомерными решениями РЭК Омской области, которые признаны незаконным и иски АО «Омскэлектро» удовлетворены:
— по 2021 году дело № 66а-1220/2021,
— по 2022 году дело №66а-170/2023,
— по 2023 году дело №3а-166/2023.
В результате, АО «Омскэлектро» получает выручку меньше чем необходимо на содержание электрических сетей. Из-за нехватки тарифной выручки увеличивается кредиторская задолженность перед контрагентами, а для расчетов по обязательным и срочным платежам предприятие вынуждено привлекать заемные средства, заключать договоры факторинга. В последующие периоды регулирования РЭК будет обязан учесть фактически понесенные расходы на содержание сетей.
Вся кредиторская задолженность АО «Омскэлектро» обеспечена тарифом на услуги по передаче электрической энергии.
Мы неоднократно обращались в вышестоящие органы власти, надзорные органы с просьбой провести проверку, дать оценку действиям РЭК Омской области. Результата данные обращения не принесли, Прокуратурой Омской области было предложено Обществу обратиться в Омский областной суд с соответствующим заявлением.
Основываясь на неверных выводах «о предбанкротном состоянии» компании, тень неэффективности была наведена и на другие управленческие решения.
Согласно заключению Ревизионной комиссии, которая провела проверку финансово- хозяйственной деятельности «Омскэлектро» за период 2018–2023 гг нарушений законодательства не выявлено.
Следует отметить, что в начале 2022 года, в период начала специальной военной операции в отношении Российской Федерации были введены санкции, которые привели к росту цен на товары, приостановки поставок, ухудшения логистики и, как следствие, к их дефициту, что конечно же не могло не отразится и на работе общества. С целью решения данной проблемы Правительством РФ были изданы ряд нормативных актов, которые позволили перенести выполнение мероприятия инвестиционной программы 2022 г. на 2023 г.
Несмотря на указанные сложности, благодаря внесенными изменениям в законодательные акты запланированные Обществом мероприятия инвестиционной программы 2022–2023 гг. на сегодняшний день в физическом выражении практически полностью выполнены. По окончанию 2023 года ожидается 100- процентное физическое ее выполнение.
Следует отметить, что, и нвестиционные программы 2019–2021 годов в физическом выражении выполнялись также на 100%.
Только лишь в 2018 г. по причине не утверждения Администрацией города Омска проектов планировки и проектов межевания территории города Омска, в границах строительства и реконструкции линейных объектов инвестиционная программа общества была выполнена не в полном объеме.
Кроме того, активно реализовывалась Ремонтная программа общества. Это одно из приоритетных направлений производственной деятельности АО «Омскэлектро». Ее успешная реализация позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.
В рамках ремонтной программы в 2018–2023 гг. с каждым годом фактический объем выполненных работ по капитальному и текущему ремонту оборудования постоянно увеличивается. В общей сложности за указанный период отремонтировано 2967 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 325,43 км воздушных линий 0,4-10 кВ при первоначальном плане 232,91 км, восстановлены 7017 повреждений на кабельных линиях 0,4-10 кВ. В стоимостном выражении ремонтная программа ежегодно перевыполняется и за период с 2018–2023 гг. выполнение в общей сложности составило 115%.
В постоянной готовности к оперативным действиям находятся 9 оперативно-выездных бригад диспетчерской службы Общества, четыре диспетчерских пункта осуществляют круглосуточное дежурство, а также 169 единицы автотракторной и специальной техники.
Впервые за многие годы в большом объеме была обновлена автоспецтехника в количестве 117 единиц, выпущенная еще в 1980-1990-х годах, и которая устарела как морально, так и физически.
Выполнение подготовки электрических сетей позволило безаварийно функционировать предприятию, обеспечивать готовность предприятия к работе в осенне-зимний период с получением Обществом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период на основании решения Минэнерго России с максимальным индексом готовности 100.
В подтверждение вышеизложенного, для обоснования отсутствия убытков в деятельности «Омскэлектро», мы инициировали проведение независимой правовой и экономической экспертизы, которая поставит точку в имеющихся разногласиях и позволит еще более эффективно выполнять возложенные на нас функции по качественному и бесперебойному электроснабжению жителей города Омска.
С уважением и максимальной открытостью руководство АО «Омскэлектро»