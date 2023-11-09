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Published Сегодня, 08:01

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Трудятся дома и по выходным. Жители Омска рассказали о сверхурочной работе

9 ноября 2023, 08:01
Фото: Midjourney
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Большинство омичей призналось, что им приходится трудиться в нерабочее время

Чаще всего решением рабочих вопросов в свободное время занимаются дизайнеры, инженеры и главные бухгалтеры.

Большинство омичей (60%) рассказали, что им приходится сверхурочно работать в выходные и праздники. 26% делают это часто, 34% — иногда. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob с 10 октября по 8 ноября.

Каждый третий житель региона сообщил, что на его работе нет необходимости трудиться сверх нормы. 7% опрошенных придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.

Чаще всего решением рабочих вопросов в свободное время занимаются дизайнеры, инженеры и главные бухгалтеры. А принципиально не работают в выходные сисадмины, программисты и секретари.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области ищут сотрудников на должности с зарплатой до 390 000 рублей.

Зарплата до 390 000 рублей. В Омске ищут специалистов на высокооплачиваемую работу
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#Общество#Отдых#Работа#Омск#Праздники#Выходные#Доход#Евгений Игишев#Дизайнеры
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