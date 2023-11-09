Трудятся дома и по выходным. Жители Омска рассказали о сверхурочной работе

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Большинство омичей (60%) рассказали, что им приходится сверхурочно работать в выходные и праздники. 26% делают это часто, 34% — иногда. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob с 10 октября по 8 ноября.
Каждый третий житель региона сообщил, что на его работе нет необходимости трудиться сверх нормы. 7% опрошенных придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.
Чаще всего решением рабочих вопросов в свободное время занимаются дизайнеры, инженеры и главные бухгалтеры. А принципиально не работают в выходные сисадмины, программисты и секретари.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области ищут сотрудников на должности с зарплатой до 390 000 рублей.