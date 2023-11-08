Зарплата до 390 000 рублей. В Омске ищут специалистов на высокооплачиваемую работу

За работу вахтовым методом на Ямале готовы платить до 247 тысяч рублей. Работодатели ищут монтажника металлоконструкций с опытом работы от года, умением слажено работать в звене и читать чертежи. Кроме того, сотрудник должен знать, что такое «морковка» и «пробка», как правильно насаживается шайба на болт, что такое пескоструйная обработка металла, а также что такое фасонка и накладка.