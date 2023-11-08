Зарплата до 390 000 рублей. В Омске ищут специалистов на высокооплачиваемую работу

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:41
Так, например, машинисту буровой самоходной установки на строительстве Тихоокеанской железной дороги готовы платить до 390 000 рублей. Соискатель должен иметь опыт работы от двух лет, удостоверение, позволяющее управлять соответствующим средством, тракторные права с открытой категорией Е и отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях крайнего севера. Работать придется вахтовым методом 45/45 в Якутии.
Также высокую заработную плату могут обеспечить альпинистам. Сотруднику необходимо будет осуществлять монтаж светильников на здания, мосты, архитектурные сооружения, однако нужно свое снаряжение. Отмечается, что возможен переезд на разные объекты по России, но зарплата при этом начинается от 350 тысяч рублей.
За работу вахтовым методом на Ямале готовы платить до 247 тысяч рублей. Работодатели ищут монтажника металлоконструкций с опытом работы от года, умением слажено работать в звене и читать чертежи. Кроме того, сотрудник должен знать, что такое «морковка» и «пробка», как правильно насаживается шайба на болт, что такое пескоструйная обработка металла, а также что такое фасонка и накладка.
Выше среднего может получать и заместитель директора по ветеринарии и воспроизводству на животноводческом комплексе. В обязанности работника будет входить определение потребностей хозяйства в медикаментах, биопрепаратах, ветеринарном и лабораторном оборудовании, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.
Без опыта работы готовы рассмотреть претендента на должность автокурьера по доставке премиум-посылок. Ему готовы платить от 112 до 158 тысяч рублей. График свободный, не нужна даже медкнижка. Курьеру нужно будет доставлять посылки и заказы небольшого веса.