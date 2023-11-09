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Медиапроект об Омске вошел в шорт-лист престижной премии Red Apple

Медиапроект об Омске вошел в шорт-лист престижной премии Red Apple

9 ноября 2023, 08:40
Фото: Город55
За награду борется проект «Омск — в самое сердце», который выпустила к юбилею Омской области лаборатория Gigarama.

Проект «Омск — в самое сердце» вошел в шорт-лист премии международного фестиваля рекламы Red Apple в номинации Impact Award, направление «Медиа». Это самая престижная в России премия в области информационных и рекламных проектов, ее девиз — «Идеи меняют мир».

Оценивать проект об Омске будут профессионалы индустрии. Среди них — креативный директор РБК Илья Панфилов, директор «Яндекса» по работе с агентствами Виктория Кинаш, исполнительный директор и начальник управления интегрированных коммуникаций «Сбера» Анатолий Лукашин и иностранные медиаспециалисты из США, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Сербии и других стран. Решение жюри объявят в столице 16 ноября.

Напомним, интернет-проект «Омск — в самое сердце» в прошлом году выпустила российская лаборатория Gigarama по случаю 200-летнего юбилея Омской области. Идею поддержали «Газпром нефть» и правительство региона. Интернет-проект состоит из 12 видеоисторий, рассказанных известными омичами: бойцом MMA Александром Шлеменко, совладельцем неаполитанской пиццерии Аниелло Бенедуче, реконструктором Василием Мининым, худруком омского симфонического оркестра Дмитрием Васильевым, хоккеистом «Авангарда» Арсением Грицюком и другими. Благодаря им у зрителя складывается полное представление о городе как о промышленном, культурном, научном, спортивном центре. В октябре этого года проект расширили — выпустили гид по городу «Добро пожаловать в Омск».

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#Общество#Город#Омск#Омская область
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