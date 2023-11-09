Медиапроект об Омске вошел в шорт-лист престижной премии Red Apple

Напомним, интернет-проект «Омск — в самое сердце» в прошлом году выпустила российская лаборатория Gigarama по случаю 200-летнего юбилея Омской области. Идею поддержали «Газпром нефть» и правительство региона. Интернет-проект состоит из 12 видеоисторий, рассказанных известными омичами: бойцом MMA Александром Шлеменко, совладельцем неаполитанской пиццерии Аниелло Бенедуче, реконструктором Василием Мининым, худруком омского симфонического оркестра Дмитрием Васильевым, хоккеистом «Авангарда» Арсением Грицюком и другими. Благодаря им у зрителя складывается полное представление о городе как о промышленном, культурном, научном, спортивном центре. В октябре этого года проект расширили — выпустили гид по городу «Добро пожаловать в Омск».