«Гигарама» выпустила интерактивный гид по Омску

На интерактивной карте отмечен маршрут — чтобы пройти его у туристов уйдет около двух часов. Все достопримечательности и места города отмечены с гиперссылками. При этом «Добро пожаловать в Омск!» — открытый проект: любой желающий может помочь в его развитии и поделиться информацией, которую было бы полезно добавить в гид.