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Published Сегодня, 13:27

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«Гигарама» выпустила интерактивный гид по Омску

«Гигарама» выпустила интерактивный гид по Омску

18 октября 2023, 13:27
Фото: Город55
Московская медиалаборатория создала полный путеводитель по городу под названием «Добро пожаловать в Омск!».

«Гигарама», обладатель престижной премии Webby Awards, выпустила новый уникальный проект для города — интерактивный гид «Добро пожаловать в Омск!». Он поможет туристам удобно спланировать визит в столицу Прииртышья. В путеводителе собрали практические рекомендации, интересные факты об Омске и ключевые локации: отели, рестораны, театры, места, где можно провести досуг и приобрести сувениры.

Особенность гида — чек-лист для туриста. 10 пунктов, что нужно обязательно сделать в Омске, помогут путешественникам сформировать полную картину о городе. В чек-лист авторы внесли фото с Любочкой, Тарские ворота, триптих «Цветы» Михаила Врубеля и др.

Фото: скриншот путеводителя

На интерактивной карте отмечен маршрут — чтобы пройти его у туристов уйдет около двух часов. Все достопримечательности и места города отмечены с гиперссылками. При этом «Добро пожаловать в Омск!» — открытый проект: любой желающий может помочь в его развитии и поделиться информацией, которую было бы полезно добавить в гид.

Новый путеводитель разработан в продолжение интернет-проекта «Омск — в самое сердце». Оба проекта «Гигарама» создала при поддержке «Газпром нефти».

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#Общество#Город#Омск#Омская область
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