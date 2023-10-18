«Гигарама» выпустила интерактивный гид по Омску

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
«Гигарама», обладатель престижной премии Webby Awards, выпустила новый уникальный проект для города — интерактивный гид «Добро пожаловать в Омск!». Он поможет туристам удобно спланировать визит в столицу Прииртышья. В путеводителе собрали практические рекомендации, интересные факты об Омске и ключевые локации: отели, рестораны, театры, места, где можно провести досуг и приобрести сувениры.
Особенность гида — чек-лист для туриста. 10 пунктов, что нужно обязательно сделать в Омске, помогут путешественникам сформировать полную картину о городе. В чек-лист авторы внесли фото с Любочкой, Тарские ворота, триптих «Цветы» Михаила Врубеля и др.
На интерактивной карте отмечен маршрут — чтобы пройти его у туристов уйдет около двух часов. Все достопримечательности и места города отмечены с гиперссылками. При этом «Добро пожаловать в Омск!» — открытый проект: любой желающий может помочь в его развитии и поделиться информацией, которую было бы полезно добавить в гид.
Новый путеводитель разработан в продолжение интернет-проекта «Омск — в самое сердце». Оба проекта «Гигарама» создала при поддержке «Газпром нефти».