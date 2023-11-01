Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области

С 17 числа омичей ждет ощутимое похолодание, а с 24 ноября подходящие к Омской области морозы ударят сильнее. Минимальная температура воздуха в конце месяца составит -21 градус. В эти дни дождь нередко будет смешиваться со снегом, но уже в 20-тых числах ожидаются преимущественно зимние осадки.