Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:16
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, в ночь с 31 октября на 1 ноября температура опустилась при прояснении до минимального значения — -14 градусов.
Сегодня днем, 1 ноября, будет 0… -5 градусов. Местами возможен умеренный снег и гололед. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.
В четверг, 2 ноября, термометр покажет -1… -6, а при прояснении -11. В светлое время суток ожидается +2… -3 градуса. Пойдет снег, а в отдельных районах может быть гололед. Северо-западный ветер достигнет 7-12 м/с.
В пятницу, 3 ноября, похолодает ночью до -9… -14 градусов. Днем будет +1… +6, без осадков. На дорогах возможна гололедица. Порывы юго-восточного ветра достигнут 7-12 м/с, но возможно и 17 м/с.
В целом, согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, до середины ноября дневная температура не должна опуститься ниже 0 градусов. Она будет варьироваться между +1 и +8.
С 17 числа омичей ждет ощутимое похолодание, а с 24 ноября подходящие к Омской области морозы ударят сильнее. Минимальная температура воздуха в конце месяца составит -21 градус. В эти дни дождь нередко будет смешиваться со снегом, но уже в 20-тых числах ожидаются преимущественно зимние осадки.
Также уже есть прогноз погоды на начало декабря. Согласно данным ресурса Gismeteo, дневная температура будет «гулять» между отметками 0 и -9 градусов.