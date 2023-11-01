Семья из Омского района выиграла шесть кубков на Всероссийском фестивале спорта

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Всероссийский фестиваль спорта среди сельских семейных команд «Спорт — в село!» проходил в Саранске в конце октября. В нем принимали участие 13 команд из восьми регионов России. Омскую область на соревнованиях в Мордовии представляла семья Чернышовых из Троицкого поселения Омского района — Николай, Вера и их сын Семен.
Спортсмены из омского пригорода состязались с семью командами в первой возрастной группе «Семьи с детьми 2008–2010 года рождения». Соревнования проводились по четырем дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки среди отцов, комбинированная эстафета, дартс и многоборье, которое включало в себя бег на 1000 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине и подтягивания (отжимания).
Команда Омской области лидировала во всех видах состязаний. В итоге Чернышовы завоевали шесть кубков из семи возможных. Семья одержала победу в эстафете, дартсе, командном первенстве и заняла вершину пьедестала. В личном зачете Семен стал лучшим в многоборье среди юношей, Вера — в многоборье среди женщин, а Николай — в стрельбе из пневматической винтовки. В многоборье среди мужчин глава семьи завоевал серебро.