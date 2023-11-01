Семья из Омского района выиграла шесть кубков на Всероссийском фестивале спорта

Команда Омской области лидировала во всех видах состязаний. В итоге Чернышовы завоевали шесть кубков из семи возможных. Семья одержала победу в эстафете, дартсе, командном первенстве и заняла вершину пьедестала. В личном зачете Семен стал лучшим в многоборье среди юношей, Вера — в многоборье среди женщин, а Николай — в стрельбе из пневматической винтовки. В многоборье среди мужчин глава семьи завоевал серебро.