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Семья из Омского района выиграла шесть кубков на Всероссийском фестивале спорта

Семья из Омского района выиграла шесть кубков на Всероссийском фестивале спорта

1 ноября 2023, 07:33
Фото: Администрация Омского района
Состязания проводились среди сельских семейных команд.

Всероссийский фестиваль спорта среди сельских семейных команд «Спорт — в село!» проходил в Саранске в конце октября. В нем принимали участие 13 команд из восьми регионов России. Омскую область на соревнованиях в Мордовии представляла семья Чернышовых из Троицкого поселения Омского района — Николай, Вера и их сын Семен.

Спортсмены из омского пригорода состязались с семью командами в первой возрастной группе «Семьи с детьми 2008–2010 года рождения». Соревнования проводились по четырем дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки среди отцов, комбинированная эстафета, дартс и многоборье, которое включало в себя бег на 1000 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине и подтягивания (отжимания).

Команда Омской области лидировала во всех видах состязаний. В итоге Чернышовы завоевали шесть кубков из семи возможных. Семья одержала победу в эстафете, дартсе, командном первенстве и заняла вершину пьедестала. В личном зачете Семен стал лучшим в многоборье среди юношей, Вера — в многоборье среди женщин, а Николай — в стрельбе из пневматической винтовки. В многоборье среди мужчин глава семьи завоевал серебро.

#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Омский район#Наталья Александрова#Важное
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