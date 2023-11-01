Геннадий Долматов вручил сертификат на миллион молодой семье из Омского района

Как сообщили в местной администрации, на сегодня в Омском районе жилье благодаря соцвыплате приобрели уже две семьи — из Ключевского и Новоомского сельских поселений. В 2024 году финансирование программы увеличится, и субсидии получат уже 15 молодых семей из пригорода.