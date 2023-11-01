Геннадий Долматов вручил сертификат на миллион молодой семье из Омского района

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Вчера, 31 октября, глава Омского района Геннадий Долматов лично вручил свидетельство о праве на получение соцвыплаты жителю села Пушкино. Об этом чиновник рассказал в своих соцсетях.
По его словам, общая сумма соцвыплаты в рамках ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКХ» составила 1 млн 372 тысячи рублей. Это средства федерального, областного и районного бюджетов. Глава района отметил, что выплата поможет супругам — Александру и Анне — в строительстве дома.
«В молодой семье подрастают две дочки, супруги давно мечтали улучшить жилищные условия и затеяли большую стройку. Сегодняшнее событие приблизит исполнение заветной мечты», — рассказал Геннадий Долматов.
В свою очередь Анна выразила благодарность администрации Омского района:
«Для нас это значимая сумма, и она действительно поможет нам реализовать наши цели, поможет наконец заехать в наш собственный, хороший дом. Это очень хорошая перспектива для наших детей — теперь у каждого будет собственная комнатка. Это огромная помощь, и мы очень благодарны, что в нашей области дают такие сертификаты».
Как сообщили в местной администрации, на сегодня в Омском районе жилье благодаря соцвыплате приобрели уже две семьи — из Ключевского и Новоомского сельских поселений. В 2024 году финансирование программы увеличится, и субсидии получат уже 15 молодых семей из пригорода.