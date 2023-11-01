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Бывший глава минстроя Омской области Стрельцов оставил еще один пост

Экс-министр строительства Владимир Стрельцов ушел из банкротящегося ДРСУ-2

1 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI

Бывший глава минстроя Омской области Стрельцов оставил еще один пост

Компанией, принадлежащей областному правительству, снова руководит Юрий Игнашин.

В акционерном обществе «ДРСУ №2», зарегистрированном в селе Петровка Омского района, сменилось руководство. До 30 октября пост генерального директора занимал Владимир Стрельцов, но теперь его сменил Юрий Игнашин.

Стоит уточнить, что Игнашин уже руководил ДРСУ-2: с декабря 2015 года он был директором, с марта 2017 года — генеральным директором. В июле 2018 года Игнашин оставил пост, и его преемником стал Владимир Стрельцов, бывший министр строительства Омской области.

Учредителями ДРСУ-2 являются профильные министерства Омской области. Его финансовое положение оставляет желать лучшего: последний финансовый год был закрыт с убытком в 9 млн рублей, совокупная стоимость активов составляет минус 40 млн рублей. С апреля 2023 года в АО действует процедура наблюдения.

НА ДРСУ-2 ввели процедуру наблюдения
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#Бизнес#Новости#Владимир Стрельцов#Николай Эйхвальд#ДРСУ-2#Смена начальства
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