Экс-министр строительства Владимир Стрельцов ушел из банкротящегося ДРСУ-2

Стоит уточнить, что Игнашин уже руководил ДРСУ-2: с декабря 2015 года он был директором, с марта 2017 года — генеральным директором. В июле 2018 года Игнашин оставил пост, и его преемником стал Владимир Стрельцов, бывший министр строительства Омской области.