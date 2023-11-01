Экс-министр строительства Владимир Стрельцов ушел из банкротящегося ДРСУ-2

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В акционерном обществе «ДРСУ №2», зарегистрированном в селе Петровка Омского района, сменилось руководство. До 30 октября пост генерального директора занимал Владимир Стрельцов, но теперь его сменил Юрий Игнашин.
Стоит уточнить, что Игнашин уже руководил ДРСУ-2: с декабря 2015 года он был директором, с марта 2017 года — генеральным директором. В июле 2018 года Игнашин оставил пост, и его преемником стал Владимир Стрельцов, бывший министр строительства Омской области.
Учредителями ДРСУ-2 являются профильные министерства Омской области. Его финансовое положение оставляет желать лучшего: последний финансовый год был закрыт с убытком в 9 млн рублей, совокупная стоимость активов составляет минус 40 млн рублей. С апреля 2023 года в АО действует процедура наблюдения.