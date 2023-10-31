Волонтеры из пригорода Омска помогли сформировать гумконвой в зону СВО

«Носки солдату» существуют уже больше года. Свою деятельность волонтеры начали с вязания носков и сбора теплых вещей для омичей, участвующих в СВО. Теперь на базе центра местные жители не только собирают гумпомощь, но и ежедневно плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ. Присоединиться к ним могут все желающие: волонтерский центр «Носки солдату» расположен в помещении бывшей пекарни на улице Пионерской, 16 и работает ежедневно, кроме субботы, с 14 до 18 часов.