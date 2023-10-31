Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Волонтеры из пригорода Омска помогли сформировать гумконвой в зону СВО

Волонтеры из пригорода Омска помогли сформировать гумконвой в зону СВО

31 октября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Очередная гуманитарная помощь отправится в ЛНР от волонтерского сообщества «Носки солдату», расположенного в Чернолучинском городском поселении.

В октябре волонтерский центр «Носки солдату» направил в Луганскую народную республику предметы первой необходимости: медикаменты, продукты питания, белье и одежду, предметы личной гигиены, окопные свечи. В сборе гуманитарной помощи участвовали неравнодушные жители Чернолучинского поселения. Как сообщили в администрации Омского района, груз будет доставлен по назначению индивидуальными посылками и в составе гуманитарного конвоя.

«Носки солдату» существуют уже больше года. Свою деятельность волонтеры начали с вязания носков и сбора теплых вещей для омичей, участвующих в СВО. Теперь на базе центра местные жители не только собирают гумпомощь, но и ежедневно плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ. Присоединиться к ним могут все желающие: волонтерский центр «Носки солдату» расположен в помещении бывшей пекарни на улице Пионерской, 16 и работает ежедневно, кроме субботы, с 14 до 18 часов.

Окопные свечиОкопные свечи
Фото: Администрация Омского района

Напомним, Омский муниципальный район оказывает активную поддержку военнослужащим и жителям новых регионов. Гуманитарную помощь беспрерывно собирают предприятия, организации, школы, учреждения культуры, общественники, фермеры, депутаты. От жителей омского пригорода в зону СВО были отправлены уже три гуманитарных конвоя, которые лично сопровождал глава района Геннадий Долматов. Недавно он посетил отделение Союза пенсионеров России и Совет ветеранов Омского района в Троицком поселении, где тоже плетут сети, делают сухой душ и вяжут теплые вещи для российских бойцов.

«Считаю, что необходимо объединить усилия старшего поколения с обучением детей по примеру Иртышской школы. Только объединившись мы сможем приблизить нашу победу», — сказал руководитель муниципалитета.
Фото: Администрация Омского района
#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Сво#Важное
Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Вчера, 10:37
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Вклад в эмаль. Омский гель для зубов появится в продаже в начале ноября
Сегодня, 08:50