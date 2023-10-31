Волонтеры из пригорода Омска помогли сформировать гумконвой в зону СВО

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В октябре волонтерский центр «Носки солдату» направил в Луганскую народную республику предметы первой необходимости: медикаменты, продукты питания, белье и одежду, предметы личной гигиены, окопные свечи. В сборе гуманитарной помощи участвовали неравнодушные жители Чернолучинского поселения. Как сообщили в администрации Омского района, груз будет доставлен по назначению индивидуальными посылками и в составе гуманитарного конвоя.
«Носки солдату» существуют уже больше года. Свою деятельность волонтеры начали с вязания носков и сбора теплых вещей для омичей, участвующих в СВО. Теперь на базе центра местные жители не только собирают гумпомощь, но и ежедневно плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ. Присоединиться к ним могут все желающие: волонтерский центр «Носки солдату» расположен в помещении бывшей пекарни на улице Пионерской, 16 и работает ежедневно, кроме субботы, с 14 до 18 часов.
Напомним, Омский муниципальный район оказывает активную поддержку военнослужащим и жителям новых регионов. Гуманитарную помощь беспрерывно собирают предприятия, организации, школы, учреждения культуры, общественники, фермеры, депутаты. От жителей омского пригорода в зону СВО были отправлены уже три гуманитарных конвоя, которые лично сопровождал глава района Геннадий Долматов. Недавно он посетил отделение Союза пенсионеров России и Совет ветеранов Омского района в Троицком поселении, где тоже плетут сети, делают сухой душ и вяжут теплые вещи для российских бойцов.
«Считаю, что необходимо объединить усилия старшего поколения с обучением детей по примеру Иртышской школы. Только объединившись мы сможем приблизить нашу победу», — сказал руководитель муниципалитета.