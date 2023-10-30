«Омскоблгаз» получит полмиллиарда рублей на догазификацию. Срок возврата — 2072 год

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Совет директоров акционерного общества «Омскоблгаз» на очередном заседании одобрил сделку с ООО «Газпром газификация». Речь идет о дополнительном соглашении, согласно которому «Омскоблгаз» получит 567,54 млн рублей на «технологическое присоединение в рамках догазификации».
— Газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года, — уточняется в официальном сообщении.
Руководство «Омскоблгаза» единодушно (7 из 7) проголосовало за согласование сделки. Отметим, что 567 млн рублей — это сумма, сопоставимая с годовыми доходами компании (выручка за 2022 год составила 632 млн рублей).
В августе мы писали о еще одной крупной сделки «Омскоблгаза» с ООО «Газпром газификация»: омская компания тогда продала еще не построенные газораспределительные сети за 180 млн рублей.