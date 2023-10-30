Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Стало известно, что заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка является директором департамента общественной безопасности. Соответствующая информация уже внесена на сайт с подразделениями городской администрации.
Депутаты Омского горсовета решили, что должность руководителя подразделением и статус вице-мэра вполне можно совмещать. Вопрос рассматривали в сентябре этого года, когда с поста главы департамента общественной безопасности администрации Омска ушел Евгений Скрипкарев. Он отправился в отставку по собственному желанию в начале осени.
Эдуард Ягодка же трудится в статусе заместителя градоначальника с начала 2023 года. У него нет опыта руководства каким-либо подразделением, однако под его контролем работали три департамента: контроля, общественной безопасности и управления финансового контроля.
Эти три ведомства также останутся за ним. Кроме того, Ягодку хотят поставить во главу специальной комиссии при мэрии Омска. Новый координационный центр будет отвечать за оказание финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера.