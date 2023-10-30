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Updated Сегодня, 09:35

иллюстрация

Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности

30 октября 2023, 09:31
Фото: Город55
иллюстрация

Заммэра Омска Эдуард Ягодка стал главой департамента общественной безопасности

Депутаты горсовета решили, что должности заместителя мэра и директора департамента реально совмещать.

Стало известно, что заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка является директором департамента общественной безопасности. Соответствующая информация уже внесена на сайт с подразделениями городской администрации.

Депутаты Омского горсовета решили, что должность руководителя подразделением и статус вице-мэра вполне можно совмещать. Вопрос рассматривали в сентябре этого года, когда с поста главы департамента общественной безопасности администрации Омска ушел Евгений Скрипкарев. Он отправился в отставку по собственному желанию в начале осени.

Эдуард Ягодка же трудится в статусе заместителя градоначальника с начала 2023 года. У него нет опыта руководства каким-либо подразделением, однако под его контролем работали три департамента: контроля, общественной безопасности и управления финансового контроля.

Эти три ведомства также останутся за ним. Кроме того, Ягодку хотят поставить во главу специальной комиссии при мэрии Омска. Новый координационный центр будет отвечать за оказание финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера.

Омичами, проживающими в зоне ЧС, займется специально созданная комиссия
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Эдуард Ягодка#Алина Ясинская
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