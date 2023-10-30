Хватит даже на экспорт. В Омской области почти на 400 тонн уменьшился урожай зерна

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил данные об урожае 2023 года. Как сообщил он ТАСС, зерна хватает как на обеспечение региона, так и на выполнение экспортных контрактов.
В этом году урожай зернобобовых культур составил чуть больше 2,5 млн тонн. Это на 400 тонн меньше (- 14%) в сравнении с 2022 годом.
«Намолочено 2 млн 507 тыс тонн зерна. На внутреннее потребление нам нужно около 1,5 млн тонн, так что еще почти 1 млн тонн у нас будет на реализацию. Плюс у нас есть переходящие остатки прошлого года в хозяйствах, и в элеваторах лежит более 400 тыс тонн интервенции. Так что проблем не будет», — подчеркнул министр.
Конечно, на урожай повлияли погодные условия. Лето 2023 года в Омской области выдалось достаточно жаркое. Засуха была сначала в конце июля-начале мая, а потом в июле. На каких-то полях зерно даже не вызрело, сообщил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.
Также на качество самого зерна повлияли и дожди, которых было много в середине августа. До выпадения осадков что-то омские аграрии успели убрать, но другое зерно начало осыпаться, какая-то часть начала прорастать на полях.