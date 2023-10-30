Хватит даже на экспорт. В Омской области почти на 400 тонн уменьшился урожай зерна

Конечно, на урожай повлияли погодные условия. Лето 2023 года в Омской области выдалось достаточно жаркое. Засуха была сначала в конце июля-начале мая, а потом в июле. На каких-то полях зерно даже не вызрело, сообщил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.