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Хоценко сообщил об одобрении проекта бюджета Омской области на ближайшие три года

Хоценко сообщил об одобрении проекта бюджета Омской области на ближайшие три года

30 октября 2023, 08:45
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Депутаты Заксобрания Омской области рассмотрели план на 2024–2026 годы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета региона на три ближайших года одобрили на сегодняшнем заседании Заксобрания. Также были рассмотрены сопроводительные бумаги к нему. При работе над документом учитывались ключевые задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин. В этом числе неукоснительное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение устойчивости бюджетной системы всего региона.

Доходы областного бюджета на 2024 года равняются 136,2 млрд рублей. В этот объем включены налоговые и неналоговые доходы. Предполагается, что они будут на уровне 106,4 млрд рублей. Это на 8,5% больше, чем ожидается в 2023 году.

«За последние десять лет на этапе формирования бюджета динамика прогнозировалась на уровне в среднем 102,5%. На 2024 год предусмотрен рекордный темп роста», — отметили в пресс-центре правительства Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что региональному правительству необходимо в предстоящем году обеспечить этот результат.

«Продолжим работу и с федеральным центром по увеличению объемов поддержки нашего региона. Сейчас в проекте бюджета поступления составляют 29,8 млрд рублей. Объем целевых поступлений будет увеличен по итогам рассмотрения бюджета РФ во втором чтении», — сообщил глава Омской области.

Безвозмездные поступления в бюджет будут увеличивать за счет дораспределения объемов целевой поддержки регионам во втором чтении федерального бюджета. Предполагается, что расходы в предстоящем году составят 135,1 млрд рублей. Значительная их часть — фонд заработной платы работников бюджетной сферы.

«Формируя расходную часть, с коллегами проанализировали все обязательства, определили важнейшие направления. Уже сейчас в проекте бюджета в полном объеме предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки граждан, медикаменты, питание, оплату коммунальных услуг. Заложили свою долю для реализации национальных проектов. В дальнейшем бюджет обязательно укрепим», — рассказал Хоценко.

При этом 15,8 млрд рублей предусмотрена на финансирование мероприятий национальных проектов.

Хоценко озвучил в Совфеде предложения Омской области к проекту федерального бюджета
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#Политика#Омск#Омская область#Бюджет Омской области#Бюджет#Новости#Алина Ясинская
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