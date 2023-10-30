Хоценко сообщил об одобрении проекта бюджета Омской области на ближайшие три года

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета региона на три ближайших года одобрили на сегодняшнем заседании Заксобрания. Также были рассмотрены сопроводительные бумаги к нему. При работе над документом учитывались ключевые задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин. В этом числе неукоснительное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение устойчивости бюджетной системы всего региона.
Доходы областного бюджета на 2024 года равняются 136,2 млрд рублей. В этот объем включены налоговые и неналоговые доходы. Предполагается, что они будут на уровне 106,4 млрд рублей. Это на 8,5% больше, чем ожидается в 2023 году.
«За последние десять лет на этапе формирования бюджета динамика прогнозировалась на уровне в среднем 102,5%. На 2024 год предусмотрен рекордный темп роста», — отметили в пресс-центре правительства Омской области.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что региональному правительству необходимо в предстоящем году обеспечить этот результат.
«Продолжим работу и с федеральным центром по увеличению объемов поддержки нашего региона. Сейчас в проекте бюджета поступления составляют 29,8 млрд рублей. Объем целевых поступлений будет увеличен по итогам рассмотрения бюджета РФ во втором чтении», — сообщил глава Омской области.
Безвозмездные поступления в бюджет будут увеличивать за счет дораспределения объемов целевой поддержки регионам во втором чтении федерального бюджета. Предполагается, что расходы в предстоящем году составят 135,1 млрд рублей. Значительная их часть — фонд заработной платы работников бюджетной сферы.
«Формируя расходную часть, с коллегами проанализировали все обязательства, определили важнейшие направления. Уже сейчас в проекте бюджета в полном объеме предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки граждан, медикаменты, питание, оплату коммунальных услуг. Заложили свою долю для реализации национальных проектов. В дальнейшем бюджет обязательно укрепим», — рассказал Хоценко.
При этом 15,8 млрд рублей предусмотрена на финансирование мероприятий национальных проектов.