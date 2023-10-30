Хоценко сообщил об одобрении проекта бюджета Омской области на ближайшие три года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета региона на три ближайших года одобрили на сегодняшнем заседании Заксобрания. Также были рассмотрены сопроводительные бумаги к нему. При работе над документом учитывались ключевые задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин. В этом числе неукоснительное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение устойчивости бюджетной системы всего региона.