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Бюджет Омской области

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2023
Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей
18 ноября 2023, 09:12
Хоценко сообщил об одобрении проекта бюджета Омской области на ближайшие три года
Депутаты Заксобрания Омской области рассмотрели план на 2024–2026 годы.
30 октября 2023, 08:45
Из областного бюджета выделено более 31,5 млн рублей на решение вопросов омичей
Средства проступят в Знаменский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы и город Омск.
9 сентября 2023, 05:08
2022
Из федерального бюджета выделят 18,4 млрд рублей для Омской области
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета. Омской области выделят 18,4 млрд рублей на 2023 г.
1 ноября 2022, 10:06
2021
Бурков: консолидированный бюджет вырос в 1.5 раза за три года
17 июня 2021, 06:10

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