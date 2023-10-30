«Газпромнефть-СМ» укрепляет сотрудничество с крупнейшими дистрибьюторами в Ираке

«Наша продукция за годы сотрудничества зарекомендовала себя у потребителей Ирака. Смазочные материалы „Газпромнефть-СМ“ работают в широком диапазоне температур и обеспечивают надежную защиту механизмов в любых условиях, включая экстремальную жару и повышенную влажность. Мы поставляем продукцию в 84 страны мира и готовы наращивать объемы востребованных масел и смазок, разрабатывать уникальные рецептуры по запросу бизнеса и оказывать высокотехнологичные сервисные услуги. Производственные мощности и собственная научно-исследовательская база позволяют выпускать продукцию, которая соответствует мировым стандартам и превосходит по ряду характеристик аналоги».