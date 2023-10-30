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«Газпромнефть-СМ» укрепляет сотрудничество с крупнейшими дистрибьюторами в Ираке

«Газпромнефть-СМ» укрепляет сотрудничество с крупнейшими дистрибьюторами в Ираке

30 октября 2023, 08:48
Фото: Иван Иванов
«Газпромнефть — смазочные материалы» представила высокотехнологичную продукцию для партнеров в Ираке. В специализированной конференции приняли участие свыше 150 региональных дистрибьюторов, владельцев станций технического обслуживания и розничных точек продаж из девяти провинций Республики.

Компания более 10 лет обеспечивает эффективной продукцией крупнейшие предприятия нефтегазового, транспортного и строительного секторов Ирака. Смазочные материалы востребованы у автовладельцев региона и интенсивно реализуются через розничные торговые точки, СТО и пункты замены масел.

Ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает более 1000 наименований продукции как для всех отраслей промышленности, так и для рынка современных легковых автомобилей. Разработанные в собственном Научно-исследовательском центре компании рецептуры гарантируют бесперебойную работу механизмов в условиях пустынного климата.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Наша продукция за годы сотрудничества зарекомендовала себя у потребителей Ирака. Смазочные материалы „Газпромнефть-СМ“ работают в широком диапазоне температур и обеспечивают надежную защиту механизмов в любых условиях, включая экстремальную жару и повышенную влажность. Мы поставляем продукцию в 84 страны мира и готовы наращивать объемы востребованных масел и смазок, разрабатывать уникальные рецептуры по запросу бизнеса и оказывать высокотехнологичные сервисные услуги. Производственные мощности и собственная научно-исследовательская база позволяют выпускать продукцию, которая соответствует мировым стандартам и превосходит по ряду характеристик аналоги».

#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Нефть
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