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Документы лежали на улице. В Омске ищут двух пропавших мужчин

28 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
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В Омске ищут двух пропавших мужчин

Документы одного из них нашли прохожие в Амурском поселке.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» опубликовал ориентировки на двух пропавших мужчин.

60-летний Вячеслав Надыров пропал 8 октября. Последний раз его видели в Омске на улице Ватутина. 22 октября документы мужчины нашли прохожие на улице Багратиона.

Игорь Жаворонков 1961 года рождения пропал в минувший понедельник, 23 октября. Мужчина ушел из дома по адресу проспект Комарова, 31. До настоящего времени его местоположение неизвестно.

Фотографии пропавших опубликовали в паблике поисково-спасательного отряда.

Ранее Город55 рассказывал, что делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Омск#Омская область#Пропавший#Поиски#Поиск пропавших#Евгений Игишев#Доброспас
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