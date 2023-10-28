Документы лежали на улице. В Омске ищут двух пропавших мужчин

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» опубликовал ориентировки на двух пропавших мужчин.
60-летний Вячеслав Надыров пропал 8 октября. Последний раз его видели в Омске на улице Ватутина. 22 октября документы мужчины нашли прохожие на улице Багратиона.
Игорь Жаворонков 1961 года рождения пропал в минувший понедельник, 23 октября. Мужчина ушел из дома по адресу проспект Комарова, 31. До настоящего времени его местоположение неизвестно.
Фотографии пропавших опубликовали в паблике поисково-спасательного отряда.
Ранее Город55 рассказывал, что делать, если пропал человек: