В Омске задержали мужчину, который выхватил телефон у незнакомца и скрылся на машине

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
С заявлением о пропаже в полицию обратился 58-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что ночью, 17 октября, возвращаясь из кафе в центре города, решил поймать попутный автомобиль. В какой-то момент одна из машин остановилась, из нее вышел мужчина. Он подошел ближе, выхватил из рук потерпевшего телефон и скрылся.
Во время проверки удалось установить личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления, житель Советского округа, которого удалось задержать по адресу жительства.
Сотрудники полиции установили, что в день происшествия злоумышленник с друзьями катался по городу. Увидев рядом с дорогой мужчину с телефоном, нарушитель решил похитить чужое имущество. Знакомые сначала не обратили внимания на его действия, а после убеждали вернуть гаджет, но безрезультатно.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Кроме того, во время проверки по этому делу, был установлен факт еще одного преступления. Оказалось, что ранее мужчина на улице подобрал графический ключ к телефону, получил доступ к приложению банка и перевел на свой счет 2 300 рублей. Следователь разбирается в обстоятельствах, будет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.