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В Омске задержали мужчину, который выхватил телефон у незнакомца и скрылся на машине

19 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские задержали омича, укравшего телефон у незнакомца

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

С заявлением о пропаже в полицию обратился 58-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что ночью, 17 октября, возвращаясь из кафе в центре города, решил поймать попутный автомобиль. В какой-то момент одна из машин остановилась, из нее вышел мужчина. Он подошел ближе, выхватил из рук потерпевшего телефон и скрылся.

Во время проверки удалось установить личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления, житель Советского округа, которого удалось задержать по адресу жительства.

Сотрудники полиции установили, что в день происшествия злоумышленник с друзьями катался по городу. Увидев рядом с дорогой мужчину с телефоном, нарушитель решил похитить чужое имущество. Знакомые сначала не обратили внимания на его действия, а после убеждали вернуть гаджет, но безрезультатно.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Кроме того, во время проверки по этому делу, был установлен факт еще одного преступления. Оказалось, что ранее мужчина на улице подобрал графический ключ к телефону, получил доступ к приложению банка и перевел на свой счет 2 300 рублей. Следователь разбирается в обстоятельствах, будет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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#Кража#Омск#Омская область#Уголовное дело#Грабеж#Новости#Похищение#Телефон#Грабитель#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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