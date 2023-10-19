В Омске задержали мужчину, который выхватил телефон у незнакомца и скрылся на машине

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Кроме того, во время проверки по этому делу, был установлен факт еще одного преступления. Оказалось, что ранее мужчина на улице подобрал графический ключ к телефону, получил доступ к приложению банка и перевел на свой счет 2 300 рублей. Следователь разбирается в обстоятельствах, будет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.