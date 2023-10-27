Курс на север. В конце октября омский аэропорт перейдет на зимний график работы

Согласно зимнему графику, утром из местного аэровокзала можно будет летать в Москву (Домодедово). Перевозчик — «Уральские авиалинии». По утрам и вечерам в столицу, в аэропорт Домодедово, омских пассажиров будет также возить авиакомпания S7. До аэровокзала Шереметьево по планам стоят на каждое утро рейсы «Аэрофлота» и «Победа».