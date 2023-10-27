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иллюстрация

Курс на север. В конце октября омский аэропорт перейдет на зимний график работы

27 октября 2023, 07:05
Фото: Город55
иллюстрация

В конце октября омский аэропорт перейдет на зимний график работы

В расписание аэровокзала добавили несколько новых рейсов и уточнили регулярность авиамаршрутов.

С воскресенья, 29 октября, омский аэропорт будет работать в зимнем режиме. Новое расписание будет действовать до конца марта 2024 года.

Согласно зимнему графику, утром из местного аэровокзала можно будет летать в Москву (Домодедово). Перевозчик — «Уральские авиалинии». По утрам и вечерам в столицу, в аэропорт Домодедово, омских пассажиров будет также возить авиакомпания S7. До аэровокзала Шереметьево по планам стоят на каждое утро рейсы «Аэрофлота» и «Победа».

«Северный ветер» будет организовывать утренние вылеты в Санкт-Петербург по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также омских пассажиров намерена в северную столицу ежедневно возить компания «Россия».

По понедельникам и четвергам «Икар» будет отправлять из Омска самолет в Сочи. По субботам в ту сторону, согласно зимнему расписанию, начнет выполнять рейс «Северный ветер». Дополнительно на юг омские пассажиры смогут летать с авиакомпанией Smartavia.

Перевозчик S7 будет и дальше запускать самолеты в Новосибирск по утрам и вечерам. Зимой компания также организует полеты в Иркутск по вторникам и четвергам. «КрасАвиа» будет возить омских пассажиров в Красноярск по вторникам, четвергам и субботам.

«ЮТэйр» продолжит поддерживать региональную программу, будет запускать рейсы в Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Полеты в Томск, Абакан, Самару, Тобольск и в Пермь через Самару организует авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Дважды в неделю по понедельникам и четвергам «Азимут» будет отправлять омичей в Уфу, а после оттуда везти пассажиров в Минеральные Воды. Red Wings станет возить зимой людей в Екатеринбург по вторникам, пятницам и воскресеньям, а также в Казань по средам.

В Новый Уренгой и Салехард будет возможно улететь с помощью авиакомпании «Ямал». Кроме того, перевозчик намерен отправлять самолеты в Ноябрьск и Надым.

Регулярные рейсы в Казахстан и Узбекистан будет выполнять Qazaq Air (Астана) и Uzbekistan Airways (Наманган и Ташкент). Чартерные самолеты с 1 ноября в Таиланд (Пхукет) будет запускать AZUR Air.

В пресс-центре омского аэропорта отмечают, что в расписании возможны изменения.

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#Омск#Омская область#Новости#Рейс#Омский аэропорт#Международный рейс#Алина Ясинская
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