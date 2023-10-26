Скоро на прилавках. В Омске ученые ОмГМУ разработали специальный гель для зубов

Posted Вчера, 06:58
Published Вчера, 06:58
Modified Вчера, 07:01
Updated Вчера, 07:01
На базе ОмГМУ ученые разработали новый продукт на производстве кариеспрофилактических гелевых композиций. В начале октября был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения омичей.
Речь идет о геле, с помощью которого можно восстанавливать эмаль зубов у детей. Его создали сотрудники кафедры детской стоматологии и научной лаборатории стоматологического факультета ОмГМУ.
Патент на него приобрел индивидуальный предприниматель, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Соответствующие гели для детей будут производиться в Омске. В скором времени продукт будет доступен к продаже.