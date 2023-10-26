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Posted Вчера, 06:58

Published Вчера, 06:58

Modified Вчера, 07:01

Updated Вчера, 07:01

иллюстрация

Скоро на прилавках. В Омске ученые ОмГМУ разработали специальный гель для зубов

26 октября 2023, 06:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ученые ОмГМУ разработали специальный гель для детских зубов

Патент на продукт купил один из бизнесменов.

На базе ОмГМУ ученые разработали новый продукт на производстве кариеспрофилактических гелевых композиций. В начале октября был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения омичей.

Речь идет о геле, с помощью которого можно восстанавливать эмаль зубов у детей. Его создали сотрудники кафедры детской стоматологии и научной лаборатории стоматологического факультета ОмГМУ.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Патент на него приобрел индивидуальный предприниматель, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Соответствующие гели для детей будут производиться в Омске. В скором времени продукт будет доступен к продаже.

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#Омская область#Производство#Медицина#Новости#ОмГМУ#Алина Ясинская
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