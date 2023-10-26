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Posted Вчера, 07:41

Published Вчера, 07:41

Modified Вчера, 07:47

Updated Вчера, 07:47

иллюстрация

Хоть на улице проси. Большинству омичей еле хватает зарплаты на основные нужды

26 октября 2023, 07:41
Фото: Город55
иллюстрация

Больше половины омичей признались, что их зарплата не покрывает основные траты

С 2021 года ситуация с нехваткой зарплат только удушается, говорят данные аналитиков.

В службе исследований hh.ru провели опрос среди трудоустроенных жителей Омской области. Их спросили, хватает ли им зарплаты, которую они сейчас получают на основные траты. В этом случае не учитывались подработки, инвестиции и прочее.

Только 20% человек рассказали, что их вполне устраивает существующая зарплата. В целом этот показатель на том же уровне по всей стране, уточнили аналитики. В столице число ответивших утвердительно при этом оказалось на 6% больше. Чаще всего зарплаты хватает представителям сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).

Еще 24% омичей ответили, что им достаточно их зарплаты на основные нужды, но они получают ее с трудом. В целом по стране этот показатель равен 36%. Соответствующий ответ давали работники строительства, недвижимости, производства и сервисного обслуживания (по 42%).

Больше половины омичей (57%) признались, что им не хватает существующей зарплаты, чтобы покрыть основные траты. В целом количество таких ответов по стране 45%. О нехватке средств говорят работники сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).

Для покрытия основных нужд некоторым омичам не хватает еще до 15 тыс рублей в месяц (20%), каким-то работникам нужно еще до 20 тыс рублей (23%). Большинству (50%) нужно больше 20 тыс рублей вдобавок к существующей зарплате.

В целом с 2021 года россиян, которые испытывают трудности в связи с маленькой зарплатой, стало больше. Аналитики отметили рост утвердительных ответов на 20 процентных пунктов. При этом число работников, кому зарплаты хватает, уменьшилось на 16 процентных пунктов в сравнении с показателями 2021 года.

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#Общество#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Алина Ясинская
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