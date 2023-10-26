Хоть на улице проси. Большинству омичей еле хватает зарплаты на основные нужды

Только 20% человек рассказали, что их вполне устраивает существующая зарплата. В целом этот показатель на том же уровне по всей стране, уточнили аналитики. В столице число ответивших утвердительно при этом оказалось на 6% больше. Чаще всего зарплаты хватает представителям сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).