Каждый пятый омич признался, что не знает размера зарплаты своей второй половинки

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
17% омичей не знают, сколько зарабатывает их муж или жена, а 83% семейных пар региона сообщили, что ведут общий бюджет. Опрос провел сервис по поиску работы Зарплата.ру.
Выяснилось, что в 65% омских семей большую часть бюджета обеспечивают мужчины, в 16% — женщины, в 19% супруги зарабатывают одинаково. 84% респондентов считают финансовые отношения со своей второй половинкой вполне гармоничными.
19% опрошенных заявили, что им комфортнее, когда они являются главными кормильцами в семье, 30% предпочитают зарабатывать одинаково с мужем или женой, а для 51% респондентов удобнее, когда основным добытчиком является вторая половинка.
На вопрос «Вы бы продолжили работать, если бы ваш супруг или супруга полностью обеспечивал семейный бюджет?» утвердительно ответили 74% опрошенных омичей, затруднились ответить 15%, а 11% сказали, что тут же бросили бы работу.
Ранее Город55 сообщал, что средняя заплата у омичей выросла до 51,9 тысяч рублей. Доходы в регионе за год увеличились на 17,5%.