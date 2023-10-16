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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

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Каждый пятый омич признался, что не знает размера зарплаты своей второй половинки

16 октября 2023, 02:43
Фото: 1MI
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При этом 83% семейных пар из Омской области имеют общий бюджет.

17% омичей не знают, сколько зарабатывает их муж или жена, а 83% семейных пар региона сообщили, что ведут общий бюджет. Опрос провел сервис по поиску работы Зарплата.ру.

Выяснилось, что в 65% омских семей большую часть бюджета обеспечивают мужчины, в 16% — женщины, в 19% супруги зарабатывают одинаково. 84% респондентов считают финансовые отношения со своей второй половинкой вполне гармоничными.

19% опрошенных заявили, что им комфортнее, когда они являются главными кормильцами в семье, 30% предпочитают зарабатывать одинаково с мужем или женой, а для 51% респондентов удобнее, когда основным добытчиком является вторая половинка.

На вопрос «Вы бы продолжили работать, если бы ваш супруг или супруга полностью обеспечивал семейный бюджет?» утвердительно ответили 74% опрошенных омичей, затруднились ответить 15%, а 11% сказали, что тут же бросили бы работу.

Ранее Город55 сообщал, что средняя заплата у омичей выросла до 51,9 тысяч рублей. Доходы в регионе за год увеличились на 17,5%.

Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
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#Общество#Работа#Омск#Зарплата#Омичи#Развод#Брак#Евгений Игишев#Жена#Муж
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