Волна бактерий и вирусов. В Роспотребнадзоре рассказали, чем осенью болеют омичи

Posted 25 октября, 06:00
Published 25 октября, 06:00
Modified 25 октября, 06:03
Updated 25 октября, 06:03
В региональном Роспотребнадзоре представили актуальные данные о заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю. В период с 16 по 22 октября в регионе преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии и COVID-19.
«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили вирусы парагриппа 45,5%, риновирусы 27,3%, бокавирусы — 18,2% и вирусы новой коронавирусной инфекции 9,1%», — сообщили в пресс-центре ведомства.
Специалисты напоминают, что в Омской области идет прививочная кампания против гриппа. Население вакцинируют препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». По данным на 16 октября, уже привито 795 тыс человек, в том числе 199 тыс несовершеннолетних. Таким образом от гриппа защитились 43,4% омичей.
Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях и в частных медицинских центрах.
Напомним, что за прошедшую неделю в Омской области у 158 человек оказался подтвержденный коронавирус. Чаще всего болезнь протекает бессимптомно, однако в некоторых случаях доходит до пневмонии.