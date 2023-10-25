Волна бактерий и вирусов. В Роспотребнадзоре рассказали, чем осенью болеют омичи

Специалисты напоминают, что в Омской области идет прививочная кампания против гриппа. Население вакцинируют препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». По данным на 16 октября, уже привито 795 тыс человек, в том числе 199 тыс несовершеннолетних. Таким образом от гриппа защитились 43,4% омичей.