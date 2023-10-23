Осень на больничной койке. За неделю коронавирус подтвердился у 158 омичей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В региональном Роспотребнадзоре сообщили актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области. В период с 16 по 22 октября зафиксировано 158 случаев заражения.
«Показатель заболеваемости составил 8,2 на 100 тыс населения, что на 5,3% выше, чем на предыдущей неделе», — отметили в пресс-службе ведомства.
На Омск приходится больше всего фактов заболевания — 128. Чаще всего COVID-19 подтверждают у населения старше 18 лет. В большинстве своем болезнь протекает в форме ОРВИ.
Осложнений, когда у пациентов диагностировали пневмонию, зарегистрировано 1,9% от всех случаев. В 6,3% омичи болеют коронавирусом бессимптомно.