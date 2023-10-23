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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

иллюстрация

Осень на больничной койке. За неделю коронавирус подтвердился у 158 омичей

23 октября 2023, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация

За неделю в Омской области зафиксировано больше 150 случаев заражения COVID-19

В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области. В период с 16 по 22 октября зафиксировано 158 случаев заражения.

«Показатель заболеваемости составил 8,2 на 100 тыс населения, что на 5,3% выше, чем на предыдущей неделе», — отметили в пресс-службе ведомства.

На Омск приходится больше всего фактов заболевания — 128. Чаще всего COVID-19 подтверждают у населения старше 18 лет. В большинстве своем болезнь протекает в форме ОРВИ.

Осложнений, когда у пациентов диагностировали пневмонию, зарегистрировано 1,9% от всех случаев. В 6,3% омичи болеют коронавирусом бессимптомно.

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#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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