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Posted 25 октября, 12:45

Published 25 октября, 12:45

Modified 25 октября, 12:48

Updated 25 октября, 12:48

Иллюстрация

В Омской области из-за правонарушений значительно ухудшилось качество хлеба

25 октября 2023, 12:45
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омский хлеб стал значительно хуже по качеству

За 9 месяцев 2023 года Роспотребнадзор исследовал 806 проб хлебобулочных изделий и нашел ряд серьезных нарушений.

Так, удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 2,2%, в то время как в прошлом году процент был на порядок ниже и составлял меньше одной целой — 0,2%. Ухудшилось качество хлеба по микробиологическим показателям: 2,6% за истекший период 2023 года против 1,5% за такой же период 2022 года.

«В ходе проверки из оборота было изъято из 16 партий мукомольно-крупяных изделий общим весом 92,8 кг, 5 партий хлебобулочных изделий общим весом 41,1 кг, 2 партии сахара общим весом 4,7 кг и 9 партий кондитерских изделий общим весом 882,239 кг», — рассказали в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

После выявленных нарушений и конфискации было составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму почти полмиллиона рублей. Кроме того, хозяйствующим субъектам объявлено 27 предостережений, проведено 33 консультирования.

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#Качество#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Хлеб#Новости#Анастасия Баянова#Хлебобулочные изделия
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