В Омской области из-за правонарушений значительно ухудшилось качество хлеба

Posted 25 октября, 12:45
Published 25 октября, 12:45
Modified 25 октября, 12:48
Updated 25 октября, 12:48
Так, удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 2,2%, в то время как в прошлом году процент был на порядок ниже и составлял меньше одной целой — 0,2%. Ухудшилось качество хлеба по микробиологическим показателям: 2,6% за истекший период 2023 года против 1,5% за такой же период 2022 года.
«В ходе проверки из оборота было изъято из 16 партий мукомольно-крупяных изделий общим весом 92,8 кг, 5 партий хлебобулочных изделий общим весом 41,1 кг, 2 партии сахара общим весом 4,7 кг и 9 партий кондитерских изделий общим весом 882,239 кг», — рассказали в пресс-службе омского Роспотребнадзора.
После выявленных нарушений и конфискации было составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму почти полмиллиона рублей. Кроме того, хозяйствующим субъектам объявлено 27 предостережений, проведено 33 консультирования.