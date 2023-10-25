В Омской области из-за правонарушений значительно ухудшилось качество хлеба

Так, удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 2,2%, в то время как в прошлом году процент был на порядок ниже и составлял меньше одной целой — 0,2%. Ухудшилось качество хлеба по микробиологическим показателям: 2,6% за истекший период 2023 года против 1,5% за такой же период 2022 года.