«Как селедки в банке». Омичи пожаловались на невозможность проезда в автобусе №63

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Жительница поселка рассказала, что автобусы «забиты» людьми уже на третьей остановке с начала маршрута. По её словам, такая ситуация происходит ежедневно в часы-пик, как утром, так и вечером.
«Время 7:40 утра, автобус проехал три остановки, а люди уже стоят, как селедки. Сегодня доехали до 5-й Кордной, а люди как не пытались попасть в автобус, у них не получилось, многие остались на остановке», — рассказала омичка.
Женщина также отметила, что проблема на маршруте существует не только с количеством пассажиров, но и со временем ожидания машин. Так, например, после 19:00 пассажиры вынуждены ждать транспорт намного дольше обычного.
«Вечером в автобус этого маршрута просто не пропихнешься, иногда можно вообще не дождаться. Вопрос к администрации и департаменту транспорта: вы до сих пор не видите в этом проблемы?» -добавила женщина.
Кроме того, она предложила возможное решение ситуации — пустить на маршрут автобусы меньшей вместимости, но с более частым интервалом движения.