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Published Сегодня, 08:54

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Updated Сегодня, 10:43

Предоставлено Городу55

«Как селедки в банке». Омичи пожаловались на невозможность проезда в автобусе №63

23 октября 2023, 08:54
Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на постоянно заполненный автобус №63

С жалобой на работу маршрута №63 «МСЧ-9 — Гараж ЦС» в редакцию Города55 обратились жители поселка Кордный.

Жительница поселка рассказала, что автобусы «забиты» людьми уже на третьей остановке с начала маршрута. По её словам, такая ситуация происходит ежедневно в часы-пик, как утром, так и вечером.

«Время 7:40 утра, автобус проехал три остановки, а люди уже стоят, как селедки. Сегодня доехали до 5-й Кордной, а люди как не пытались попасть в автобус, у них не получилось, многие остались на остановке», — рассказала омичка.

Женщина также отметила, что проблема на маршруте существует не только с количеством пассажиров, но и со временем ожидания машин. Так, например, после 19:00 пассажиры вынуждены ждать транспорт намного дольше обычного.

«Вечером в автобус этого маршрута просто не пропихнешься, иногда можно вообще не дождаться. Вопрос к администрации и департаменту транспорта: вы до сих пор не видите в этом проблемы?» -добавила женщина.

Кроме того, она предложила возможное решение ситуации — пустить на маршрут автобусы меньшей вместимости, но с более частым интервалом движения.

Фото: Предоставлено Городу55
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#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Жалоба#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска#Остановка общественного транспорта
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