С любовью на дело. Омичам грозит срок за вылов из Иртыша краснокнижных осетров

Posted 24 октября, 07:35
Published 24 октября, 07:35
Modified 24 октября, 07:37
Updated 24 октября, 07:37
В СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении пары влюбленных из Усть-Ишимского района. Их обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу РФ.
По версии следствия, 60-летний мужчина и его 42-летняя сожительница выехали на Иртыш летом, прихватив с собой самоловы. Компания обосновалась у села Загваздино. С помощью приспособлений они выловили трех осетров. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 1,5 млн рублей.
Следователи продолжают проверку по данному факту. Паре грозит от пяти до восьми лет заключения.
Ранее Город55 писал о компании мужчин, которые без лицензии отправились на охоту. Они подстрелили трех косуль, но были остановлены охотоведом и сотрудниками полиции. Было также возбуждено уголовное дело.