Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:35

Published 24 октября, 07:35

Modified 24 октября, 07:37

Updated 24 октября, 07:37

иллюстрация

С любовью на дело. Омичам грозит срок за вылов из Иртыша краснокнижных осетров

24 октября 2023, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области любовникам грозит срок за вылов из Иртыша краснокнижных осетров

Фигурантам уголовного дела грозит от пяти лет лишения свободы.

В СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении пары влюбленных из Усть-Ишимского района. Их обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу РФ.

По версии следствия, 60-летний мужчина и его 42-летняя сожительница выехали на Иртыш летом, прихватив с собой самоловы. Компания обосновалась у села Загваздино. С помощью приспособлений они выловили трех осетров. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 1,5 млн рублей.

Следователи продолжают проверку по данному факту. Паре грозит от пяти до восьми лет заключения.

Ранее Город55 писал о компании мужчин, которые без лицензии отправились на охоту. Они подстрелили трех косуль, но были остановлены охотоведом и сотрудниками полиции. Было также возбуждено уголовное дело.

Убили не выходя из машины. В Омской области глубокой ночью орудовали браконьеры
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Уголовное дело#Рыбалка#Новости#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Незаконная рыбалка
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43