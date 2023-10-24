Убили не выходя из машины. В Омской области глубокой ночью орудовали браконьеры

Posted 24 октября, 06:22
Published 24 октября, 06:22
Modified 24 октября, 06:37
Updated 24 октября, 06:37
В пресс-службе регионального УМВД рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Поводом для этого стало обращение охотинспектора. Фигурантами стали два омича 1965 и 1973 года рождения.
Компанию встретили в двух километрах от деревни Николаевка. В их автомобиле «Нива», в багажнике лежали туши трех косуль. Их изъяли вместе с автомобилем, фароискателем и двумя охотничьих гладкоствольных ружья 12 калибра — ИЖ-27 и ТОЗ-63 с двумя патронами.
Выстрелы в лесу охотовед услышал накануне поздно вечером. Он отправился на звук, встретил браконьеров и остановил их на проселочной дороге. Как оказалось, они приехали в гости к знакомым в Николаевку, чтобы поохотиться.
Правда, у мужчин не было никакой лицензии на охоту. Они выехали попросту в лес, с помощью фары высветили животных и застрелили, не выходя из машины. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, назначен также ряд экспертиз.