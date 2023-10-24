Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 06:22

Published 24 октября, 06:22

Modified 24 октября, 06:37

Updated 24 октября, 06:37

В Омской области браконьеры нашли поляну с косулями и застрелили их

Убили не выходя из машины. В Омской области глубокой ночью орудовали браконьеры

24 октября 2023, 06:22
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области браконьеры нашли поляну с косулями и застрелили их

Охотовед услышал звуки выстрелов и направился в сторону компании.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Поводом для этого стало обращение охотинспектора. Фигурантами стали два омича 1965 и 1973 года рождения.

Компанию встретили в двух километрах от деревни Николаевка. В их автомобиле «Нива», в багажнике лежали туши трех косуль. Их изъяли вместе с автомобилем, фароискателем и двумя охотничьих гладкоствольных ружья 12 калибра — ИЖ-27 и ТОЗ-63 с двумя патронами.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Выстрелы в лесу охотовед услышал накануне поздно вечером. Он отправился на звук, встретил браконьеров и остановил их на проселочной дороге. Как оказалось, они приехали в гости к знакомым в Николаевку, чтобы поохотиться.

Правда, у мужчин не было никакой лицензии на охоту. Они выехали попросту в лес, с помощью фары высветили животных и застрелили, не выходя из машины. Как уточнили в УМВД РФ по Омской области, назначен также ряд экспертиз.

За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Браконьерство#Алина Ясинская#Незаконная охота
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43