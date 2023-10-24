Михаил Лихачев переписал на себя весь омский «Домострой»

«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. С апреля 2023 года единственным учредителем фирмы и к тому же ее директором была Елена Ежова, но в начале сентября пост директора и 60% УК перешли к Михаилу Лихачеву. 21 сентября Ежова окончательно ушла из «Домостроя», а ее доля оказалась переписана на само общество.