Михаил Лихачев переписал на себя весь омский «Домострой»

Posted 24 октября, 05:36
Published 24 октября, 05:36
Modified 24 октября, 05:38
Updated 24 октября, 05:38
В обществе с ограниченной ответственностью «Домострой», прописанном в Омске на 4-й Транспортной, сменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал Михаилу Лихачеву и самому обществу в отношении 60 к 40, но теперь Лихачев — единственный собственник.
«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. С апреля 2023 года единственным учредителем фирмы и к тому же ее директором была Елена Ежова, но в начале сентября пост директора и 60% УК перешли к Михаилу Лихачеву. 21 сентября Ежова окончательно ушла из «Домостроя», а ее доля оказалась переписана на само общество.
Ежова остается бенефициаром и директором двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». О Лихачеве известно, что он владел 9% УК компании «Дестен Омтайр», которая занималась оптовой торговлей и была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году.