Как продукты влияют на наше настроение: экспертное мнение диетолога

Posted 23 октября, 14:31
Published 23 октября, 14:31
Modified 23 октября, 14:34
Updated 23 октября, 14:34
Диетолог Наталья Круглова поделилась своим экспертным мнением о том, как продукты влияют на наше настроение. Она отметила, что есть продукты, которые положительно влияют на эмоциональное состояние, есть те, которые могут повлиять негативно, и есть продукты, которые при умеренном потреблении могут быть полезными, но при избытке могут вызвать ухудшение настроения, пишет runews24.ru.
Круглова также подчеркнула, что наше питание имеет значительное влияние на наш вес, а вес, в свою очередь, влияет на наше эмоциональное самочувствие. Есть исследования, которые связывают лишний вес и ожирение с более высокой вероятностью развития депрессии.
Диетолог убеждена, что сбалансированный рацион является одним из ключевых факторов для поддержания хорошего настроения. Наш организм нуждается во всех необходимых питательных веществах, чтобы чувствовать себя хорошо.
Особое внимание следует обратить на полиненасыщенные жирные кислоты, так как исследования показывают, что их включение в рацион способствует поддержанию хорошего эмоционального состояния и помогает предотвращать депрессивные расстройства. Умеренное потребление омега-3 жирных кислот, например, двух-трех порций жирной рыбы в неделю, может быть полезным. Однако, при избыточном употреблении омега-3 жирных кислот, не приводит к дополнительным положительным изменениям в эмоциональном состоянии.
Кроме того, важно, чтобы рацион был разнообразным не только по вкусам, но и по текстуре блюд. Такое разнообразие также оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние.
Некоторые продукты, такие как сладости, кофеин и алкоголь, следует потреблять с умеренностью для хорошего настроения.