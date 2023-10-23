Как продукты влияют на наше настроение: экспертное мнение диетолога

Диетолог Наталья Круглова поделилась своим экспертным мнением о том, как продукты влияют на наше настроение. Она отметила, что есть продукты, которые положительно влияют на эмоциональное состояние, есть те, которые могут повлиять негативно, и есть продукты, которые при умеренном потреблении могут быть полезными, но при избытке могут вызвать ухудшение настроения, пишет runews24.ru.