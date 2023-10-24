Чернолучье лидирует. В Омском районе оценили эффективность развития территорий

Согласно итогам мониторинга, первое место заняло Чернолучинское сельское поселение, перепрыгнув сразу на две позиции вверх по сравнению с предыдущими показателями. На втором и третьем местах — Усть-Заостровское и Надеждинское поселения соответственно. Глава Омского района Геннадий Долматов поздравил и наградил отличившихся: Николай Юркив, Андрей Гречко и Анастасия Миронова получили специальные дипломы.