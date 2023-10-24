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Posted 24 октября, 07:12

Published 24 октября, 07:12

Modified 24 октября, 07:15

Updated 24 октября, 07:15

Чернолучье лидирует. В Омском районе оценили эффективность развития территорий

Чернолучье лидирует. В Омском районе оценили эффективность развития территорий

24 октября 2023, 07:12
Фото: Администрация Омского района
Результаты мониторинга озвучили на совете глав сельских поселений. Заседание проходило в районной администрации.

В Омском районе подвели итоги мониторинга эффективности содействия развитию территории органами местного самоуправления за 2022 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава пригородного муниципалитета Геннадий Долматов.

«Оценивались состояние экономики и социальной сферы, а также результативность деятельности глав», — пояснил он.

Лидеров определяли по нескольким критериям. Среди них — доходы бюджетов поселений, индексы динамики их роста, содействие развитию сельского хозяйства и многое другое.

Фото: Администрация Омского района

Согласно итогам мониторинга, первое место заняло Чернолучинское сельское поселение, перепрыгнув сразу на две позиции вверх по сравнению с предыдущими показателями. На втором и третьем местах — Усть-Заостровское и Надеждинское поселения соответственно. Глава Омского района Геннадий Долматов поздравил и наградил отличившихся: Николай Юркив, Андрей Гречко и Анастасия Миронова получили специальные дипломы.

Фото: Администрация Омского района

Напомним, в прошлом году тройка лидеров выглядела несколько иначе: по результатам 2021 года рейтинг возглавило Ростовкинское сельское поселение, Надеждинское и Чернолучинское располагались на втором и третьем местах соответственно.

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Омский район#Наталья Александрова#Важное
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