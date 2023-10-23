Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Иллюстрация

Обвиняемого в жестоком убийстве 18-летней беременной девушки заключили под стражу

23 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Обвиняемого в убийстве 18-летней беременной сожительницы заключили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Теперь 35-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), заключен под стражу сроком на 2 месяца по решению суда.

Напомним, что, по версии следствия, ночью 21 октября между омичом и его беременной сожительницей возник конфликт, в ходе которого нетрезвый обвиняемый нанес девушке множественные удары, от которых она скончалась.

После совершения убийства, мужчина решил скрыть следы преступления и перенес тело в надворную постройку рядом с частным домом, где позже погибшую обнаружили сотрудники полиции.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства убийства. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя
Узнать подробнее
#Видео#Преступление#Омск#Убийство#Преступность#Новости#Беременность#Беременная#Убил#Убийца#Жестокое убийство#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
Сегодня, 11:24
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Сегодня, 08:10
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
Сегодня, 08:03
У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор
Сегодня, 06:28
«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме
Сегодня, 07:14