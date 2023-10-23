Обвиняемого в жестоком убийстве 18-летней беременной девушки заключили под стражу

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Теперь 35-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), заключен под стражу сроком на 2 месяца по решению суда.
Напомним, что, по версии следствия, ночью 21 октября между омичом и его беременной сожительницей возник конфликт, в ходе которого нетрезвый обвиняемый нанес девушке множественные удары, от которых она скончалась.
После совершения убийства, мужчина решил скрыть следы преступления и перенес тело в надворную постройку рядом с частным домом, где позже погибшую обнаружили сотрудники полиции.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства убийства. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.