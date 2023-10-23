В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя

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Тело омички было найдено в надворной постройке на территории дома по улице Средняя. Во время обнаружения на теле девушки были зафиксированы следы насильственной смерти.
В ходе следственных действий было установлено, что к жестокому преступлению причастен 35-летний сожитель погибшей. Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беременной), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Следствие предполагает, что обвиняемый жестоко избил сожительницу во время совместного распития алкоголя. От полученных травм она скончалась на месте, после чего мужчина перенес тело в надворную постройку и попытался скрыть совершенное преступление. Расследование по делу продолжается.