В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя

Следствие предполагает, что обвиняемый жестоко избил сожительницу во время совместного распития алкоголя. От полученных травм она скончалась на месте, после чего мужчина перенес тело в надворную постройку и попытался скрыть совершенное преступление. Расследование по делу продолжается.